EQS-News: PlasCred führt vertraglich komplett ausgebuchte Neos-Anlage mit Grey Owl Engineering Ltd. zur Baureife

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PlasCred führt vertraglich komplett ausgebuchte Neos-Anlage mit Grey Owl Engineering Ltd. zur Baureife



29.05.2026 / 15:54 CET/CEST

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Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Freitag, 29. Mai 2026) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred") freut sich bekannt zu geben, dass es vor der endgültigen Investitionsentscheidung ("pre-FID") mit der phasenbasierten Detailplanung der Neos-Anlage ("Neos") begonnen hat. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Realisierung der ersten kommerziellen Recyclinganlage des Unternehmens dar, die nun kurz vor der endgültigen Investitionsentscheidung ("FID") und der Baureife steht.

President und CEO Troy Lupul von PlasCred (links) und President Dean Quirk von Grey Owl Engineering leiten die detaillierte Planung von Neos ein.

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Neos ist darauf ausgelegt, pro Tag 100 Tonnen gemischten, schwer zu recycelnden Kunststoffabfall in etwa 500 Barrel raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat für die Produktion von neuem Kunststoff zu verarbeiten. Die Abnahme von 100 Prozent der geplanten Produktion der Anlage Neos ist bereits im Rahmen eines fünfjährigen endgültigen Vertrags mit einem globalen Rohstoffunternehmen zu einem Festpreis von 120 CAD pro Barrel vereinbart. Daher hat das Infrastrukturprojekt von PlasCred wirtschaftlich eine solide Basis: mit definiertem Output, vorhersehbaren Umsätzen ab Einsatz der Produktion und einem strategischen Standort mit Schienenanbindung auf dem Scotford Yard von CN Rail im industriellen Kernland von Alberta.

Die Arbeiten werden zusammen mit Grey Owl Engineering Ltd. ("GOE") durchgeführt, einem in Calgary ansässigen Komplettdienstleister für EPCM (Ingenieurwesen, Beschaffung und Baumanagement) mit einer langen Unternehmensgeschichte in den Energie- und Industriesektoren Westkanadas. GOE arbeitet bereits seit dem Entwurf und der Entwicklung der Primus-Pilotanlage mit PlasCred zusammen. Daher kennt sich das Unternehmen im technischen Hinblick mit den Verfahren, Anlagenkonfigurationen, der Betriebsgeschichte und dem Wachstum von PlasCred bis hin zur Neos-Anlage aus.

Das detaillierte Entwicklungsprogramm vor der endgültigen Investitionsentscheidung baut auf dem Front-End Engineering Design ("FEED") und einer Kapitalkostenschätzung der Klasse IV auf. Dadurch nähert sich Neos detaillierten Engineering-Lieferobjekten, Beschaffungsbereitschaft, einer Überprüfung der Baufähigkeit, der Bindung von Lieferanten, einer Zeitplanverfeinerung und Kostendefinition. All dies ist zur Unterstützung einer Klasse-I-Schätzung und einer endgültigen Investitionsentscheidung erforderlich.

"Grey Owl hat mit PlasCred bereits beim Primus-Pilotprojekt zusammengearbeitet und setzt diese Zusammenarbeit nun mit Neos fort", sagte Dean Quirk, President von Grey Owl Engineering Ltd. "Wir kennen den Prozess, wir kennen die Arbeiten und wir wissen, was getan werden muss. Diese nächste Phase besteht nun darin, die Detailplanung abzuschließen und Neos für den Baubeginn vorzubereiten."

Der Abnahmevertrag basiert auf den FCA-Incoterms (Free Carrier). Das bedeutet, dass der Käufer das Produkt in der Neos-Anlage in Empfang nimmt und die Verantwortung für den Transport und die damit verbundenen Kosten übernehmen muss. Diese Verfahrensweise unterstützt die Projektfinanzierungsstrategie von PlasCred, denn sie sorgt für vertraglich zugesicherte Umsatztransparenz zum Start der Produktion.

Neos soll auf dem Scotford Yard von CN Rail im industriellen Kernland von Alberta errichtet werden, einer der wichtigsten Regionen für die Verarbeitung von Kohlenwasserstoffen in Nordamerika. CN ist ein strategischer Logistikpartner von PlasCred, und der Standort Scotford Yard bietet einen direkten Anschluss der Klasse I an das Schienennetz, einen Gleisanschluss für 200 Waggons und ein rund 3.250 Quadratmeter großes, geschlossenes Industriegebäude. Diese Infrastruktur ist für PlasCred wichtig, da sie eine effiziente Logistik für eingehende Rohstoffe und Warenausgang und die Skalierbarkeit der Produktion ermöglicht.

Der Standort befindet sich im industriellen Kernland von Alberta, einem wichtigen Industriekorridor mit mehr als 40 Betreibern und Investitionen von über 50 Milliarden CAD. Neos durchläuft außerdem das beschleunigte Zulassungsverfahren "Industrial Heartland Designated Industrial Zone", das kürzere Genehmigungszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Neubauprojekten ermöglichen soll.

"Der Beginn der detaillierten Konstruktion von Neos ist ein wichtiger Schritt Richtung Baufähigkeit", merkte Troy Lupul, President und CEO von PlasCred, an. "Neos hat alle Schlüsselelemente, die sich Investoren bei einem kommerziellen Infrastrukturprojekt wünschen: validierte Technologie, vertraglich abgesicherte Produktion, strategische Bahnlogistik, erfahrene technische Unterstützung und einen klaren Plan für die Umsetzung. Grey Owl führt nun die Detailplanung durch und wir konzentrieren uns darauf, diszipliniert eine endgültige Investitionsentscheidung für Neos zu erreichen."

Basierend auf Lebenszyklusmodellen für umgeleitete Kunststoffabfälle und vermiedene Produktion aus primären fossilen Rohstoffen baut die Neos-Anlage jährlich 51.000 Tonnen CO₂-Äquivalente ab. Anders als beim traditionellen mechanischen Recycling, das im Allgemeinen saubere, sortierte und sortenreine Kunststoffströme erfordert, ist Neos darauf ausgelegt, gemischte, schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle zu verarbeiten und sie in raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat umzuwandeln, das wieder in die Wertschöpfungskette von Kunststoffen integriert wird.

Neos steht auf einer immer breiteren Finanzierungsstruktur. Dazu gehören zuvor angekündigte, nicht verwässernde Zuschüsse von 2,35 Millionen CAD durch das Industrial Research Assistance Program des National Research Council of Canada ("NRC IRAP") und 5,0 Millionen CAD von Emissions Reduction Alberta ("ERA"). Zusammen mit dem unverbindlichen Term Sheet für einen vorrangigen Kredit in Höhe von 8,5 Millionen CAD von der Business Development Bank of Canada ("BDC") umfassen diese Komponenten eine identifizierte nicht verwässernde und fremdkapitalbasierte Unterstützung von Neos in Höhe von 15,85 Millionen CAD, vorbehaltlich endgültiger Vereinbarungen, Auszahlungsbedingungen und der Projektfinanzierung. Der endgültige Vertrag, der fünf Jahre lang eine Abnahme zu Festpreisen garantiert, bietet zusätzliche wirtschaftliche Unterstützung, denn so sind die Umsätze für die Produktion aus der Neos-Anlage vertraglich gesichert.

Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen beide Tranchen seiner nicht vermittelten Privatplatzierung im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten (das "LIFE-Angebot") abgeschlossen und dabei einen Bruttoerlös von insgesamt 6.684.370 CAD erzielt. Die erste Tranche wurde mit einem Bruttoerlös von 5.027.550 CAD und die zweite sowie letzte Tranche mit einem Bruttoerlös von 1.656.820 CAD abgeschlossen.

Die Rahmenbedingungen für die aktuelle detaillierte Planung sind also wie folgt: Die Abnahme der geplanten Produktion ist vertraglich vollständig zugesichert, die Logistik am Scotford Yard von CN Rail ist strategisch interessant, Grey Owl Engineering Ltd. arbeitet an der detaillierten Ausführung des Projekts, nicht verwässernde, fremdkapitalbasierte Unterstützung im Umfang von 15,85 Millionen CAD steht bereit und vor Kurzem wurde eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 6,68 Millionen CAD abgeschlossen. Somit bringt PlasCred die Anlage Neos mit einer gestärkten Kapitalbasis, einem klaren wirtschaftlichen Fundament und einem vorab definierten Plan zur endgültigen Investitionsentscheidung und zur Baureife voran.

Über Grey Owl Engineering Ltd.

Grey Owl Engineering Ltd. ist ein in Calgary ansässiger Komplettdienstleister für EPCM (Ingenieurwesen, Beschaffung und Baumanagement), der sich in den Energie- und Industriesektoren Westkanadas seit dem Jahr 1987 bewährt hat. Das Unternehmen begann als spezialisiertes Ingenieurbüro und hat sich zu einem EPCM-Komplettdienstleister für die Energie- und Industriesektoren Westkanadas entwickelt. Dabei hat es am Anschluss von mehr als 1.000 Bohrlöchern und Hunderten von Öl- und Gasanlagen im gesamten Western Canadian Sedimentary Basin mitgearbeitet. Grey Owl bietet umfassende Ingenieur-, Entwurfs-, Beschaffungs-, Projektmanagement- und Bauleitungsdienstleistungen für Projekte in den Bereichen Anlagen, Pipelines, Wasseraufbereitung, Leckerkennung, Energiewende und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen baut auf seinem fundierten technischen Fachwissen auf und verpflichtet sich zu Exzellenz, Innovation und Kundenerfolg.

Für weitere Informationen über Grey Owl besuchen Sie www.greyowleng.com.

Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage entwickelt. Die von dem Unternehmen entwickelte modulare Plattform wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat um, das in der Produktion von Neukunststoffen, als Rohstoff in der Petrochemie und in vorgelagerten Energieanwendungen eingesetzt wird.

Weitere Informationen über PlasCred finden Sie unter www.PlasCred.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - President & CEO

Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.

E-Mail: IR@PlasCred.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem: der Zeitplan, der Umfang und die Kosten für den Bau der Anlage Neos, die prognostizierte Betriebsleistung, der Umsatz, das EBITDA, der interne Zinsfuß und die Amortisationsdauer, die erwarteten Treibhausgasreduzierungen, die Verfügbarkeit, Bedingungen und der Zeitrahmen von Finanzmitteln, die Beschaffung, Qualität und Preise von Rohstoffen; behördliche Genehmigungen; die Abnahmeleistung sowie die umfassenderen Pläne des Unternehmens für die Kommerzialisierung, Replikation und Expansion, einschließlich der geplanten Anlage Maximus und anderer künftiger Standorte in Nordamerika. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufrisiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen (Erweiterte Herstellerverantwortung); die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der ESG-Berichtsstandards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung); Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, die in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen, und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen, Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PlasCred Circular Innovations Inc. Kanada ISIN: CA7279411069 EQS News ID: 2336142

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