EQS-News: ProCredit Holding AG schließt erfolgreich erste AT1-Emission über 150 Mio. EUR ab

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ProCredit Holding AG schließt erfolgreich erste AT1-Emission über 150 Mio. EUR ab



29.05.2026 / 12:52 CET/CEST

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ProCredit Holding AG schließt erfolgreich erste AT1-Emission über 150 Mio. EUR ab

Frankfurt am Main, 29. Mai 2026 - Heute hat die ProCredit Holding AG erfolgreich ihre erste Emission von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1, AT1) im Gesamtvolumen von 150 Mio. EUR abgeschlossen. Die Emission optimiert die Kapitalstruktur der ProCredit Gruppe und schafft eine solide Grundlage für die mittelfristige Skalierung des Geschäftsmodells. Mit einem breit diversifizierten Orderbuch stieß die Emission auf hohe Investorennachfrage und war mehr als dreifach überzeichnet.

Die ProCredit Holding kann die AT1-Wertpapiere vorbehaltlich vorheriger aufsichtsrechtlicher Zustimmung jederzeit im Zeitraum zwischen dem 3. Juni 2031 und dem 3. Dezember 2031 sowie danach jährlich zum jeweiligen Zinszahlungstermin kündigen. Die AT1-Wertpapiere haben einen jährlichen zahlbaren festen Kupon von 8,000% bis zum 3. Dezember 2031. Der anwendbare Zinssatz wird ab dem 3. Dezember 2031 für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt. Basis ist der dann geltende Fünf‑Jahres-Euro-Swapsatz, zuzüglich des ursprünglichen Kreditaufschlags von 5,195%.

Die Transaktion wird die Kernkapitalquote der Gruppe zum 31. März 2026 auf Pro-forma-Basis voraussichtlich um etwa zwei Prozentpunkte auf 14,9% erhöhen.

„Unsere erfolgreiche erstmalige AT1-Emission stellt einen wichtigen Meilenstein für die ProCredit Gruppe dar. Sie stärkt und optimiert unsere Kapitalbasis sowohl auf Ebene des Kernkapitals als auch des Gesamtkapitals und ermöglicht es uns, unsere Wachstums- und Transformationsstrategie weiterhin mit voller Geschwindigkeit voranzutreiben. Wir arbeiten weiterhin konsequent an der Umsetzung unserer mittelfristigen Ziele und sind fest entschlossen, diese bis zum Geschäftsjahr 2029 zu erreichen. Die starke Investorennachfrage spiegelt das Vertrauen in die Umsetzung unserer Strategie sowie in unser diszipliniertes Kapitalmanagement wider. Wir danken allen Investor*innen für ihr Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Eriola Bibolli, Vorsitzende des Vorstands der ProCredit Holding AG.

Goldman Sachs Bank Europe SE übernahm bei der Transaktion die Funktion des Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die AT1-Wertpapiere sind von Fitch Ratings mit B‑ bewertet und am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse notiert.

Kontakt:

Kristina Zguri, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: + 49 69 951 437 240,

E-mail: pch.groupfunding@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/.

Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Werbung. Der Prospekt zu den AT1-Wertpapieren ist auf der Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com) verfügbar.

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