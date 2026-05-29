EQS-News: SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. kooperiert künftig mit AIRTIME bei digitalen Anlegerforen

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SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. kooperiert künftig mit AIRTIME bei digitalen Anlegerforen



29.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. kooperiert künftig mit AIRTIME bei digitalen Anlegerforen

München/Hamburg, 29. Mai 2026 – Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. und AIRTIME gehen künftig eine Kooperation bei der Durchführung digitaler Anlegerforen ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die technischen Möglichkeiten für virtuelle Veranstaltungen weiter auszubauen und Anlegern sowie Unternehmen eine moderne und effiziente Plattform für den direkten Austausch zu bieten.

Die SdK zählt mit ihren jährlich rund 50 Anlegerforen zu den führenden Veranstaltern virtueller Informations- und Dialogformate für Privatanleger in Deutschland. AIRTIME entwickelt innovative Softwarelösungen für digitale Events und virtuelle Kommunikation und bringt damit umfassende technologische Expertise in die Kooperation ein.

„Unsere Anlegerforen haben sich in den vergangenen Jahren als wichtige Plattform für den direkten Austausch zwischen Unternehmen und Privatanlegern und semi-institutionellen Anlegern etabliert. Mit AIRTIME haben wir einen starken Technologiepartner an unserer Seite, der unsere hohen Ansprüche an Nutzerfreundlichkeit, Stabilität und Interaktivität optimal ergänzt“, erklärt Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der SdK.

Auch Alexander Braun, CEO von AIRTIME, sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit: „Die SdK steht seit Jahrzehnten für glaubwürdigen Anlegerschutz und hochwertigen Dialog mit dem Kapitalmarkt. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam innovative digitale Formate weiterzuentwickeln und Anlegerforen technologisch auf das nächste Level zu heben.“

Die Kooperation umfasst insbesondere die technische Umsetzung und Weiterentwicklung der virtuellen Anlegerforen der SdK. Anlegerinnen und Anleger sollen künftig von einer noch intuitiveren Teilnahme, erweiterten Interaktionsmöglichkeiten und einer verbesserten digitalen Eventerfahrung profitieren. Zusammen wollen AIRTIME und die SdK Anlegern Zugang zu erstklassigen Informationen und den direkten Austausch mit den Emittenten verschaffen und so die Aktienkultur in Deutschland voranbringen.

Interessierte Anleger können sich schon jetzt kostenlos unter www.appairtime.com/ anmelden und direkt auf ein vielfältiges Eventangebot zugreifen.

München, den 29. Mai 2026

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

AIRTIME Software AG

Über die AIRTIME Software AG:

AIRTIME ist eine führende Plattform für digitale Investor Relations und moderne Kapitalmarktkommunikation. Unternehmen nutzen AIRTIME, um Investoren effizienter zu erreichen, Events zu organisieren und ihre Sichtbarkeit im Markt nachhaltig zu steigern. Mit über 20.000 registrierten Nutzern und einer schnell wachsenden Community verbindet AIRTIME Emittenten, Anleger und Partner in einer zentralen, intuitiven Infrastruktur.

Über die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.:

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V. ist mit 8.300 Mitglieder eine führende Anlegervereinigung im DACH-Raum. Sie vertritt jährlich rund 390.000 Stimmgeber auf rund 450 Haupt- und Gläubigerversammlungen und setzt sich für die Rechte von Minderheitsaktionären sowie die Interessensvertretung von Gläubigern in Sondersituationen ein. Über ihre Finanzpublikation AnlegerPlus informiert die SdK ihre Mitglieder regelmäßig über die Entwicklungen am Kapitalmarkt.

ontakt:

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