EQS-News: TRUE GLOBAL VENTURES ERNENNT TAL ELYASHIV ZUM GENERAL PARTNER

EQS-News: True Global Ventures / Schlagwort(e): Private Equity

TRUE GLOBAL VENTURES ERNENNT TAL ELYASHIV ZUM GENERAL PARTNER



29.05.2026 / 19:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ernennung stärkt die US-Präsenz mit vertieftem Fokus von TGV auf die Bay Area

SAN FRANCISCO und SINGAPUR, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- True Global Ventures (TGV), ein globales Risikokapitalunternehmen, das in visionäre Gründer investiert, die kategoriedefinierende KI-First-Technologieunternehmen aufbauen, gab heute die Ernennung von Tal Elyashiv zum General Partner bekannt.

Als erfahrener Unternehmer, Risikokapitalgeber und Führungskraft im Technologiebereich mit einer herausragenden Karriere im Silicon Valley, an der Wall Street und in Tel Aviv bringt Elyashiv eine seltene Kombination aus fundiertem Fachwissen im Bereich der Technologieinvestitionen, Erfahrung als Unternehmer und Führungsqualitäten im institutionellen Finanzwesen in das Unternehmen ein. Er wird noch in diesem Jahr in die USA umziehen und damit die wachsende Präsenz des TGV in der San Francisco Bay Area weiter verstärken.

Als amerikanischer Israeli mit Wurzeln in zwei der wichtigsten Innovationsökosysteme der Welt hat Elyashiv Jahrzehnte an der Schnittstelle von Technologie, Finanzdienstleistungen und Risikokapital verbracht.

Elyashiv ist Mitbegründer und Managing Partner von SPiCE VC, dem weltweit ersten vollständig tokenisierten Risikokapitalfonds. SPiCE VC ist auch als ein VC-Fonds mit Spitzenleistungen anerkannt, mit starken Ausschüttungen im Verhältnis zum eingezahlten Kapital (DPI) und dem Gesamtwert im Verhältnis zum eingezahlten Kapital (TVPI), die die Benchmarks der Branche deutlich übertreffen. Elyashiv wird seine Führungsrolle bei SPiCE VC (das sich derzeit in der Spätphase befindet) parallel zu seinem Beitrag bei TGV fortsetzen. Die Mandate der Fonds sind sehr unterschiedlich und es besteht kein Interessenkonflikt zwischen den beiden Funktionen.

Neben seiner bahnbrechenden Führungsrolle bei SPiCE VC ist Elyashiv auch Mitbegründer von Securitize, der heute weltweit führenden Plattform für die Tokenisierung von realen Vermögenswerten und ein wegweisendes Unternehmen im Bereich der digitalen Wertpapiere. Er ist auch der Autor von zwei Bestsellern, Blockchain Prophecies und dem kürzlich veröffentlichten Investing in Revolutions: Creating Wealth from Transformational Technology Waves, wodurch er sich als einer der führenden Vordenker im Bereich der Konvergenz von KI, Blockchain und Quantencomputing etabliert hat.

Zu seinen früheren Funktionen im institutionellen Finanzwesen gehören die leitende Position bei Capital One und der Bank of America, die Position des Betriebsleiters bei der BondDesk Group, wo er den großen Turnaround der Technologie- und Servicebereitstellung leitete, sowie die Position des Technischen Leiters und Leiter für neue Geschäfte bei 888.

Die Ernennung von Elyashiv erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem TGV seinen Fokus auf KI-basierte Geschäftsanwendungen durch den TGV Fund 6 weiter verstärkt, der Investitionen in der späten Seed- und Series-A-Phase mit einem starken Fokus auf kalifornische Startups tätigt.

„Tal bringt die Erfahrung im Fondsmanagement eines erfolgreichen VCs mit, die wir bei TGV suchen – und darüber hinaus hat er über mehrere Technologiezyklen hinweg Unternehmen aufgebaut, Institutionen geleitet und mit Überzeugung investiert. Seine amerikanischen und israelischen Wurzeln verleihen ihm einen wahrhaft globalen Blickwinkel, und seine Rückkehr in die USA passt perfekt zum verstärktem Fokus von TGV auf die Bay Area. Wir freuen uns sehr, ihn in unserer Partnerschaft begrüßen zu dürfen." - Dušan Stojanović, Managing Partner, True Global Ventures

„TGV hat etwas Seltenes aufgebaut – einen wirklich globalen Fonds mit dem Netzwerk, dem Portfolio und der Überzeugung, kategorieprägende Gründer in den kritischsten Phasen ihres Wachstums zu unterstützen. Nachdem ich jahrzehntelang an der Grenze von Fintech und Blockchain gearbeitet habe, freue ich mich, einem Team beizutreten, das meine Überzeugung teilt, dass KI und Blockchain die entscheidenden Anlagethemen unserer Zeit sind. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in die Unterstützung von True Global Ventures und dessen nächstes Kapitel einzubringen." - Tal Elyashiv, General Partner, True Global Ventures, Managing Partner, SPiCE VC

„Tal bringt eine außergewöhnliche Kombination aus erfahrenem Risikokapitalgeber, erfolgreichem Betreiber, Unternehmensführung und Turnaround-Erfahrung. Er hat nicht nur an der Grenze investiert – er hat dort gebaut. Das umfassende und breit gefächerte Fachwissen von Tal und seine praktische Erfahrung werden für TGV und unsere Portfoliounternehmen bei ihrer Expansion von großem Nutzen sein." – Beatrice Lion, General Partner, True Global Ventures

INFORMATIONEN ZU TRUE GLOBAL VENTURES True Global Ventures (TGV) ist ein globales Risikokapitalunternehmen, das in der Frühphase in Unternehmen investiert, die auf KI spezialisiert sind. Zum aktuellen Portfolio von TGV gehören Prezent, Cynch, COVU, Obligo, Ledger, Animoca Brands, Jus Mundi, Coding Giants und viele andere. Fast alle Portfoliounternehmen befinden sich in den USA oder gehen in die USA. Mit Niederlassungen in San Francisco, New York, Paris, London, Stockholm, Dubai, Singapur und Hongkong unterstützt TGV visionäre Gründer, die die nächste Generation von transformativen Technologieunternehmen aufbauen. www.trueglobalventures.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989447/1.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/true-global-ventures-ernennt-tal-elyashiv-zum-general-partner-302785952.html

29.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2336222 29.05.2026 CET/CEST