EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Vonovia SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

29.05.2026 / 15:34 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
XAusgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)zum Ende Mai 2026 / at the end of May 2026
 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

848431053
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Internet:www.vonovia.de
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2336090 29.05.2026 CET/CEST

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