EZB besetzt zwei Führungsposten mit Deutschen - Geldpolitik und Außenbeziehungen

Frankfurt/Berlin, ⁠29. Mai (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) ernennt den Deutschen Roland Straub zum Generaldirektor für Geldpolitik. Der 52-Jährige ist seit 2006 für die ‌EZB tätig und tritt seinen neuen Posten zum 1. Juli an, wie die Notenbank ⁠am Freitag ⁠mitteilte. Straub wird somit künftig eng mit EZB-Chefökonom Philip Lane zusammenarbeiten. Der promovierte Volkswirt wird für die strategische Ausrichtung und Leitung des Generaldirektorats Geldpolitik verantwortlich sein. ‌Dieses bereitet die geldpolitischen Sitzungen ‌des EZB-Rats vor, in denen über die Leitzinsen und damit verbundene Maßnahmen entschieden wird.

Straub ⁠ist derzeit stellvertretender Generaldirektor für Marktoperationen und ‌war zuvor Berater für ⁠EZB-Präsidentin Christine Lagarde und deren Vorgänger Mario Draghi.

Die EZB ernannte zudem Christophe Kamps zum Generaldirektor Internationale und europäische Beziehungen. ‌Der 53-jährige ⁠Deutsche arbeitet seit 2005 für ⁠die EZB und wechselt ebenfalls Anfang Juli auf seinen neuen Posten. Die Slowenin Petra Senkovic (55) übernimmt zum 1. November als Generaldirektorin die Verantwortung für den Rechtsbereich.

(Bericht von Klaus Lauer und Francesco Canepa; redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)