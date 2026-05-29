Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.05.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Ares Strategic MiningBericht 2. Quartal 2026
BLAST RESOURCES INC.Bericht Geschäftsjahr 2025
Corestate Capital HoldingBericht 1. Quartal 2026
Critical Infrastructure TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
Daldrup & SöhneBericht Geschäftsjahr 2025
Eurobattery MineralsBericht 1. Quartal 2026
F3 UraniumBericht 3. Quartal 2026
FutureGen IndustriesBericht 3. Quartal 2026
Goldsky ResourcesBericht 1. Quartal 2026
Highland Critical MineralsBericht 2. Quartal 2026
Mustang EnergyBericht 1. Quartal 2026
NAC KazatompromBericht 1. Quartal 2026
REALBOTIXBericht 2. Quartal 2026
Sivers SemiconductorsBericht 1. Quartal 2026
UniqaBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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