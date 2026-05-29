Frankreichs Wirtschaft schrumpft - Inflation zieht weniger stark an

29. ⁠Mai (Reuters) - Frankreichs Wirtschaft ist Anfang 2026 überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank von Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das nationale ‌Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte und damit seine ursprüngliche Schätzung von 0,0 Prozent nach ⁠unten ⁠revidierte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt ebenfalls mit einer Stagnation gerechnet. Grund für die maue Entwicklung in der nach Deutschland zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone war ein ‌deutlicher Rückgang der Exporte. Diese fielen ‌um 3,5 Prozent, nachdem sie im Vorquartal noch um 0,9 Prozent zugelegt hatten. Belastet wurden die ⁠Ausfuhren dem Statistikamt zufolge durch ein Minus bei Flugzeugexporten. ‌Zudem legten die Verbraucher ⁠mehr Geld zur Seite und fuhren ihre Konsumausgaben um 0,2 Prozent zurück.

Derweil kletterte die Inflation in Frankreich auf 2,8 Prozent im ‌Mai, nach 2,5 Prozent ⁠im April. Analysten hatten ⁠sogar einen Anstieg der nach europäischen Standards harmonisierten Rate für die Jahresteuerung auf 2,9 Prozent erwartet. Angetrieben wurde die Inflation dem Statistikamt zufolge von höheren Energiepreisen, insbesondere für Erdgas.

(Bericht von Dimitri Rhodes und Hugo Lhomedet, Mitarbeit und geschrieben von Klaus Lauer; redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)