Inflation fällt nach Einführung des Tankrabatts - "Trügerische Ruhe"

Berlin, 29. Mai (Reuters) - Die ⁠Inflation in Deutschland ist im Mai nach Einführung des Tankrabatts spürbar gesunken. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich noch um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im April. Sowohl der Preisauftrieb bei Energie als auch bei Lebensmitteln habe sich abgeschwächt, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mit. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine unveränderte Inflationsrate von 2,9 Prozent erwartet. Sie liegt dennoch klar über dem Februar-Wert von 1,9 Prozent, als der Iran-Krieg ‌noch keinen Einfluss hatte. Von April auf Mai fielen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent.

"Der Tankrabatt kommt bei den Autofahrern an, zumindest weitgehend", sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, zu der bis Ende Juni befristeten Absenkung der Energiesteuer. Der Rückgang der Kraftstoffpreise im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ⁠von 6,5 Prozent zum ⁠Vormonat zeige, dass die Mineralölunternehmen den Steuerabschlag von 17 Cent pro Liter weitgehend weitergegeben hätten - wenn auch nicht vollständig. Der Bundesbank zufolge drückt der Tankrabatt die Inflationsrate um etwa einen Viertel Prozentpunkt. Das Bundeskartellamt betonte, dass im Mai auch die Rohölpreise gesunken seien, in der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten.

"KÖNNTE DREI PROZENT ÜBERSCHREITEN"

Experten geben trotz der nachlassenden Teuerung keine Entwarnung. "Diese Ruhe ist trügerisch", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Die Unternehmen dürften gestiegene Energiekosten bald an ihre Kunden weitergeben. "Die Inflation dürfte in den kommenden Monaten die Marke von drei Prozent überschreiten, sofern die Straße von Hormus nicht rasch dauerhaft geöffnet wird", ‌sagte Krämer. Über sie fließen normalerweise ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs. Auch der Finanzexperte des ‌Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Friedrich Heinemann, hält eine Entwarnung für verfrüht. Künftig dürften Zweitrundeneffekte einsetzen, also viele andere Waren und Dienstleistungen teurer werden. "Die Inflation dürfte deshalb die Lohnsteigerungen des Jahres vollkommen auffressen", sagte Heinemann. "Das Nullwachstum erreicht damit die Kaufkraft und führt auch dort zur Stagnation."

Der Ende Februar begonnene Krieg der USA und Israels gegen den ⁠Iran hat die Energiepreise in die Höhe getrieben. Um das Tanken für Verbraucher wie Unternehmen günstiger zu machen, wurde von der Bundesregierung im Mai ein befristeter ‌Tankrabatt eingeführt, der noch bis Ende Juni gilt. "Die aktuellen Rohölpreise lassen vermuten, dass ⁠die Preise für Diesel und Benzin im Juni noch etwas weiter zurückgehen könnten", sagte Ökonom Schmieding. Das könne es der Bundesregierung erleichtern, den Tankrabatt anschließend mit einem geringeren Preisnachlass zu verlängern oder ihn trotz der kommenden Sommerreisesaison ganz auslaufen zu lassen - letzteres sei "volkswirtschaftlich sinnvoll". Viele Experten kritisieren die milliardenteure Maßnahme als Entlastung mit der Gießkanne, von der auch Besserverdiener profitierten.

EZB-ZINSERHÖHUNG ERWARTET

Insgesamt verteuerte sich Energie im Mai um ‌6,6 Prozent zum Vorjahresmonat und damit nicht mehr so stark wie im April mit ⁠10,1 Prozent. Nahrungsmittel verteuerten sich nur noch leicht um 0,4 (April: +1,2) ⁠Prozent. Dienstleistungen wie Versicherungen oder Reisen kosteten dagegen 3,1 (April: 2,8) Prozent mehr. Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, zogen um 2,5 (April: 2,3) Prozent an.

In den kommenden Monaten wollen etwas weniger Unternehmen in Deutschland ihre Preise heraufsetzen. Das Barometer für deren Preiserwartungen fiel im Mai leicht auf 30,3 Punkte, von 31,3 im April, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage mitteilte. "Zwar lässt der Preisdruck etwas nach", sagte Ifo-Expertin Tiphaine Wibault. "Dennoch dürften die Produzenten- und Verbraucherpreise in den kommenden Monaten spürbar steigen." Teurere Energie und knappere Vorprodukte erhöhten die Produktionskosten. Diese würden von den Unternehmen an ihre Kunden weitergegeben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wegen der in der gesamten Währungsunion hohen Teuerung eine erste Zinserhöhung für Juni signalisiert. Experten gehen auch nach der überraschend gering ausgefallenen Inflation in Europas größter Volkswirtschaft von einer Straffung der Geldpolitik aus. "So schnell dürfte sich das Inflationsgespenst nicht wieder vertreiben ⁠lassen", sagte der Ökonom der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Elmar Völker. Auch DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater rät der EZB dazu, sanft mit einer Zinserhöhung im Juni gegenzusteuern. "Auf diese Weise trägt sie dazu bei, dass langfristige Inflationserwartungen gar nicht erst aufkommen", sagte Kater.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)