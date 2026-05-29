Inflationsrate sinkt in NRW auf 2,4 Prozent

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Alltag ist teurer geworden, die vom Irankrieg ausgelösten Preisschocks schwächen sich aber ab. Wie das Landesstatistikamt in Düsseldorf mitteilte, zogen die Verbraucherpreise im Mai in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,4 Prozent an. Damit lag die Teuerung 0,3 Prozentpunkte unter der Inflation der Monate März und April, aber deutlich über den Wintermonaten Dezember bis Februar - in der Zeit schwankten die Werte zwischen 1,8 und 2,0 Prozent.

Vergleicht man die aktuellen Preise mit den Preisen vom Mai 2025, so wurden besonders Kraftstoffe deutlich teurer - und zwar um 14,4 Prozent. Auch bei Heizöl gab es einen Preissprung. Ebenfalls teurer wurden Obst (plus 4,2 Prozent), Fleisch (plus 2,7 Prozent), Fisch (plus 3,8 Prozent) und alkoholfreie Getränke (plus 2,8 Prozent). Billiger wurden hingegen Molkereiprodukte und Eier (minus 4,6 Prozent), Strom (minus 3,9 Prozent) und Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (minus 3,9 Prozent)./wdw/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

Laut Bericht der New York Times
USA und Iran wohl vor vorläufiger Einigungheute, 04:19 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Künstliche Intelligenz
Anthropic erreicht Rekordbewertung und überholt OpenAIheute, 08:07 Uhr · dpa-AFX
Anthropic
Kein Frieden
Erneut Angriffe in Straße von Hormusgestern, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Erneut Angriffe in Straße von Hormus
Bruttoinlandsprodukt USA
USA: Wirtschaftswachstum nimmt weniger zu als erwartetgestern, 12:58 Uhr · dpa-AFX
USA: Wirtschaftswachstum nimmt weniger zu als erwartet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen