Insider: Schweizer Gericht bestätigt Verurteilung von Gazprombank-Bankern

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠29. Mai (Reuters) - Das Schweizer Bundesgericht hat die Verurteilung von vier ehemaligen Mitarbeitern der Gazprombank wegen ‌mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften Insidern zufolge bestätigt. Das höchste Schweizer Gericht ⁠habe ⁠die Beschwerden der vier Personen abgewiesen, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen. Die Banker hatten Konten für den ‌russischen Cellisten Sergej Roldugin ‌eröffnet, der als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ⁠gilt. Dem Bundesgericht zufolge prüften die ‌Banker nicht ausreichend, ⁠ob das Geld auf Konten des Musikers tatsächlich ihm gehörte. Die vier Männer hatten ‌sämtliche ⁠Vorwürfe bestritten und Freisprüche ⁠gefordert. Das Bundesgericht und Anwälte der Banker lehnten eine Stellungnahme ab.

(Bericht von Oliver Hirt und John Revill, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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