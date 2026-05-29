Iran-Krieg - Neue Angriffe und Bericht über Waffenruhe-Verlängerung

Washington, 29. ⁠Mai (Reuters) - Der Iran und die USA haben sich einem Medienbericht zufolge auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe verständigt. Beide Seiten hätten sich auf eine 60-tägige Vereinbarung geeinigt, um die Waffenruhe zu verlängern und Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufzunehmen, berichtete die Nachrichtenwebsite "Axios" am Donnerstag unter Berufung ‌auf zwei Insider. US-Präsident Donald Trump müsse dem Plan jedoch noch zustimmen. Eine Bestätigung des Berichts gab es zunächst nicht. Die Ölpreise kehrten nach der Meldung ihren Kurs um ⁠und gaben ⁠nach. Trump hatte wiederholt gesagt, das Ende des Krieges stehe kurz bevor. Bei einem Treffen mit seinem Kabinett am Mittwoch sagte er jedoch, er sei mit den Verhandlungen noch nicht zufrieden. Die USA diskutierten nicht über eine Lockerung der Sanktionen, eine der Forderungen Teherans.

Das US-Zentralkommando hatte zuvor am Donnerstag mitgeteilt, US-Streitkräfte hätten fünf iranische Drohnen abgeschossen und eine Bodenkontrollstation ‌in der Hafenstadt Bandar Abbas getroffen. Kuwaitische Streitkräfte hätten ‌anschließend eine auf das Land abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen. Kuwait beherbergt einen großen US-Stützpunkt. Die Iranischen Revolutionsgarden erklärten, sie hätten den US-Stützpunkt ins Visier genommen, der für einen Angriff nahe dem Flughafen Bandar ⁠Abbas verantwortlich gewesen sei. Jede Wiederholung werde zu einer "entschiedeneren Antwort" führen.

Die USA und Israel hatten ‌den Iran Ende Februar angegriffen. Dabei starben tausende ⁠Menschen. Zudem wurde die für den globalen Öltransport wichtige Straße von Hormus lahmgelegt.

Die USA warnten Oman am Donnerstag davor, sich an Bemühungen zur Erhebung einer Maut in der Straße von Hormus zu beteiligen. "Oman sollte insbesondere wissen, dass das US-Finanzministerium aggressiv ‌gegen alle Akteure vorgehen wird, die direkt ⁠oder indirekt an der Erhebung von Gebühren ⁠für die Meerenge beteiligt sind", schrieb Finanzminister Scott Bessent auf X. Trump drohte Oman, mit dem die USA seit Jahrzehnten militärische und wirtschaftliche Beziehungen unterhalten. "Es sind internationale Gewässer, und Oman wird sich wie alle anderen verhalten, oder wir werden sie in die Luft jagen müssen", sagte er am Mittwoch. Teheran bekundete seine Solidarität mit Oman nach den "Drohungen von US-Beamten". Im Libanon, den der Iran nach eigenen Angaben in jede umfassende Friedensregelung einbeziehen will, erklärte Israel, es habe begonnen, die Infrastruktur der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz in ⁠der südlichen Stadt Tyros anzugreifen.

(Bericht von Katharine Jackson und Daphne Psaledakis, geschrieben von Christian Rüttger und Isabelle Noack, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)