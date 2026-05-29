IRW-News: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. stellt Antrag auf Börsennotierung im Nasdaq Capital Market

IRW-PRESS: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. stellt Antrag auf Börsennotierung im Nasdaq Capital Market

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Vancouver, British Columbia - 29. Mai 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit einem geplanten Uplisting seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten (USA) einen Antrag auf Notierung im Nasdaq Capital Market (die Nasdaq) eingereicht hat. Diese strategische Initiative soll die langfristige Kapitalmarktstrategie des Unternehmens unterstützen, indem sie dessen Bekanntheitsgrad bei institutionellen und privaten Anlegern in den USA steigert, die potenzielle Aktionärsbasis erweitert und die Handelsliquidität im Laufe der Zeit verbessert. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine Notierung an einer Börse in den USA, sofern sie zustande kommt, die bestehende Notierung an der Canadian Securities Exchange ergänzen und das Unternehmen in die Lage versetzen würde, im Zuge der weiteren Forcierung seiner Entwicklungsziele Zugang zu Kapitalmärkten mit höherer Differenzierung und Liquidität zu erhalten.

Wir glauben, dass die Bemühungen um eine Notierung an einer US-Börse einen wichtigen Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie von Deep Sea Minerals darstellen, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals. Eine Notierung an der Nasdaq dürfte unsere Sichtbarkeit in der globalen Anlegergemeinschaft erhöhen, den Zugang zu institutionellen und privaten Anlegern erweitern und eine höhere Liquidität für unsere Aktionäre begünstigen, während wir zeitgleich unsere Entwicklungsziele vorantreiben.

Die geplante Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung der Erstnotierungsanforderungen der Nasdaq, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Abschlusses der üblichen Notierungsprozesse. Es kann nicht garantiert werden, dass der Antrag des Unternehmens genehmigt wird oder eine Notierung an der Nasdaq vollzogen werden kann.

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ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

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