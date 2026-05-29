IRW-News: Max Power Mining Corp.: MAX Power schließt die strategische Investition in Höhe von $25 Mio. von Eric Sprott ab und will dadurch die kommerzielle Erschließung bei Lawson vorantreiben

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: MAX Power schließt die strategische Investition in Höhe von $25 Mio. von Eric Sprott ab und will dadurch die kommerzielle Erschließung bei Lawson vorantreiben

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Die Finanzierung stärkt die Fähigkeit von MAX Power, die Bohrarbeiten sowie die Modellierung und Abschätzung des Ressourcenpotenzials im Lawson-Komplex, die Ausweitung der seismischen Untersuchungen entlang des Genesis-Trends und die Vermarktungsstrategien für das gesamte Portfolio an natürlichem Wasserstoff des Unternehmens in Saskatchewan zügig voranzutreiben

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Regina, SK - 29. Mai 2026 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 21. Mai 2026 seine strategische, nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) mit Herrn Eric Sprott mit einem Bruttoerlös von 25 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung umfasste 12.500.000 Einheiten (Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 2,00 Dollar pro Einheit über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, deren wirtschaftlicher Eigentümer Herr Sprott ist.

Herr Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: Wir danken Eric für seine anhaltende starke Unterstützung von MAX Power und unser Ziel, die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu bestätigen. Mit über 40 Millionen Dollar in der Kasse sind wir bereit, einen aggressiven, disziplinierten Ansatz im Lawson-Komplex und an anderen Standorten unserer Liegenschaften in Saskatchewan zu verfolgen, um das Aufwärtspotenzial für die Aktionäre in dieser einzigartigen Situation zu maximieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für folgende Zwecke zu verwenden: 1) Folgebohrungen im Lawson-Komplex; 2) Modellierung und Abschätzung des Ressourcenpotenzials sowie der kurzfristigen kommerziellen Erschließungsperspektiven in Lawson; 3) weitere Erfassung von 2D- und 3D-Seismikdaten über vielversprechende Gebiete im gesamten Landpaket von MAX Power in Saskatchewan; (4) Bohrungen an weiteren Zielen in Saskatchewan, einschließlich der kurzfristigen Fertigstellung einer Bohrung bei Bracken; 5) Erwerb weiterer genehmigter Grundstücke; 6) Weiterentwicklung der firmeneigenen, KI-gestützten Large Earth Model Integration (MAXX LEMI)-Plattform mit potenzieller globaler Anwendbarkeit zur effizienten Lokalisierung von natürlichen Wasserstoffvorkommen; 7) Allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Verwaltungs- und Marketingkosten.

Bedingungen der Privatplatzierung

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt Herrn Sprott zum Kauf einer Stammaktie (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 2,75 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung. Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Die Privatplatzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Herr Sprott hält derzeit mehr als 10 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien. Daher stellte seine Beteiligung an der Privatplatzierung eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften (MI 61-101) dar. Das Unternehmen stützte sich auf die Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101, da der beizulegende Zeitwert der an Herrn Sprott ausgegebenen Einheiten und die von ihm gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überstiegen.

Frühwarnmeldung

Gemäß den Anforderungen der National Instrument 62-103 - Das Frühwarnsystem und damit zusammenhängende Fragen zu Übernahmeangeboten und Insidermeldungen (NI 62-103) hat Herr Sprott im Zusammenhang mit seinem Erwerb der Anteile im Rahmen der Privatplatzierung eine Frühwarnmeldung eingereicht.

Vor Abschluss der Privatplatzierung besaß Herr Sprott über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, die sich vollständig im Besitz von Herrn Sprott befindet und von ihm kontrolliert wird, mit eingetragener Anschrift in Suite 1106, 7 King Street East, Toronto, ON M5C 3C5, indirekt 18.484.979 Stammaktien und 12.138.548 Optionsscheine gehalten und kontrolliert, was etwa 12,3 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf unverwässerter Basis) bzw. 18,8 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme der Ausübung der Optionsscheine) entspricht.

Nach Abschluss der Privatplatzierung hält Herr Sprott indirekt 30.984.979 Stammaktien und 24.638.548 Optionsscheine und übt die Kontrolle darüber aus, was etwa 19,0 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf unverwässerter Basis) oder 29,6 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme der Ausübung der Optionsscheine) entspricht. Gemäß den Bestimmungen einer Zusatzvereinbarung hat sich Herr Sprott verpflichtet, von der Ausübung von Optionsscheinen abzusehen, die dazu führen würden, dass sein Aktienbesitz 19,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien übersteigt, es sei denn, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Börse und der Aufsichtsbehörden wurden eingeholt.

Die Einheiten wurden zu Anlagezwecken erworben. Herr Sprott hat derzeit keine weiteren Pläne oder Absichten, die sich auf die in den Absätzen (a) bis (k) von Punkt 5 des Formulars 62-103F1 aufgeführten Sachverhalte beziehen oder zu diesen führen würden. Herr Sprott verfolgt bei dieser Investition eine langfristige Perspektive und kann je nach Marktbedingungen, Planänderungen und/oder anderen relevanten Faktoren - jeweils vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze - zusätzliche Wertpapiere des Unternehmens erwerben, einige oder alle der bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere, die er hält oder halten wird, veräußern oder seine derzeitige Position weiterhin halten.

Eine Kopie des von Herrn Sprott in Bezug auf das Vorstehende eingereichten Early Warning Report wird im Unternehmensprofil auf dem System for Electronic Document Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) unter www.sedarplus.ca veröffentlicht.

Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es wird kein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Abbildung 1: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Markt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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