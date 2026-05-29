IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech sondiert neue Investmentchancen im Zusammenhang mit dem Kriegsministerium und Office of Strategic Capital nach Berichten über Gespräche mit US-Drohnenherstellern

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech sondiert neue Investmentchancen im Zusammenhang mit dem Kriegsministerium und Office of Strategic Capital nach Berichten über Gespräche mit US-Drohnenherstellern

Vancouver, British Columbia, (29. Mai 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass man die Sondierung von Geschäftschancen beim US-Kriegsministerium plant, nachdem vor kurzem im Wall Street Journal ein Artikel erschienen ist, in dem berichtet wird, dass die Regierung Trump Gespräche mit Drohnenherstellern in den USA führt und in Erwägung zieht, neue Investitionen in Drohnenhersteller mit Sitz in den Vereinigten Staaten zu tätigen. Als führender aufstrebender inländischer Drohnenhersteller, der sich zu einer Lieferkette nach den Anforderungen des National Defense Authorization Act (NDAA) verpflichtet hat, ist das Unternehmen der Ansicht, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone gut aufgestellt ist, um das Verteidigungsministerium zu unterstützen. Das Unternehmen beabsichtigt, Möglichkeiten zu sondieren, die mit den Zielen der US-Regierung im Einklang stehen, nämlich die Ausweitung der inländischen Produktion, die raschere Implementierung erschwinglicher und skalierbarer autonomer Systeme sowie die Stärkung der nationalen Sicherheit, einschließlich Initiativen, die vom Office of Strategic Capital (OSC) unterstützt werden.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach modernen Technologien sind das wichtige Geschäftsmöglichkeiten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Verteidigungsplattform durch unsere integrierte Produktpalette, die sowohl Flexibilität als auch Kostenbewusstsein bietet, echte Innovationen auf dem Markt hervorbringt und so eine schlankere, präzisionsorientierte Produktlinie ermöglicht. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, gemeinsam mit dem US-Verteidigungsministerium und dem Office of Strategic Capital an einer strategischen Investition zu arbeiten, die uns dabei helfen soll, diese Technologie in die Zukunft zu führen, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Wir werden selbstverständlich im Zuge der weiteren Gespräche über neue Entwicklungen berichten.

Zum Produktportfolio für den Verteidigungssektor von ZenaDrone zählt unter anderem ZenaDrone 1000, eine mittelgroße VTOL-Drohne (für Senkrechtstart und -landung), die über eine Tragkraft von rund 40 kg verfügt, mit KI-gestützter Autonomie ausgestattet ist und dank eines eigenen Drone-Net-Systems auch eine sichere Kommunikation gewährleistet. Die Plattform ist für Inspektions- und Überwachungsdienste, kritische Frachttransporte sowie Grenzschutzanwendungen vorgesehen und wird derzeit auch in einer mit Kraftstoff betriebenen Version für längere Flugzeiten entwickelt. ZenaDrone 1000 hat bereits bezahlte Testflüge für die US-Luftwaffe und die Navy Reserve absolviert. IQ Nano ist eine kompakte Indoor-Drohne, die für Umgebungen ohne GPS-Empfang wie Lagerhäuser und militärische Einrichtungen konzipiert wurde und die Bestandsverwaltung durch Barcode-Scanning, Sicherheitsmaßnahmen, Hindernisvermeidung und KI-gesteuerte Drohnenschwärme unterstützt.

Zu den weiteren Plattformen zählt IQ Square, eine VTOL-Drohne, die für Line-of-Sight-Vermessungen, Infrastrukturinspektionen, Straßen- und Brückeninspektionen sowie Aufklärungsmissionen im Verteidigungsbereich entwickelt wurde. ZenaDrone arbeitet zurzeit an Drohnenabwehrtechnologien im Prototypenstadium, die sich auf die Luftsicherheit und die Abwehr von Drohnenbedrohungen für die Bereiche Verteidigung, Regierung und kritische Infrastruktur konzentrieren. Zu diesem Portfolio zählen der IQ Glider, die Einweg-Abfangdrohne Interceptor P-1 und die ZenaDrone 2000-Plattformen, die zur Unterstützung von Erkennungs-, Abfang-, Überwachungs- und Reaktionsfunktionen innerhalb einer mehrschichtigen Verteidigungsarchitektur entwickelt werden. Das Unternehmen bemüht sich konsequent darum, die Blue-UAS-Konformität zu erreichen und weitere Zulassungsvoraussetzungen im Rahmen der US-amerikanischen Beschaffungsvorschriften für die Verteidigung zu erfüllen.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Konsolidierungsstrategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

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ZenaTech

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Für Investoren:

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