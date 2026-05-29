Israel weitet Zugriff auf den Gazastreifen immer weiter aus

Jerusalem, 29. Mai (Reuters) - ⁠Israel weitet seinen Zugriff auf den Gazastreifen immer weiter aus. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Donnerstag, er habe das Militär angewiesen, zunächst 70 Prozent des palästinensischen Gebiets zu erobern. Derzeit kontrolliert Israel effektiv etwa 64 Prozent. "Wir waren bei fünfzig (Prozent), wir sind auf sechzig gegangen", sagte Netanjahu. "Meine Anweisung lautet, weiterzugehen – lassen Sie uns Schritt für Schritt vorgehen. (...) Zunächst einmal ‌siebzig. Fangen wir damit an. Wir setzen sie von allen Seiten unter Druck. Um die Überreste kümmern wir uns später."

Schon die aktuell effektiven 64 Prozent sind deutlich mehr, als Israel eigentlich zugestanden wurde: Im Rahmen ⁠eines von den ⁠USA vermittelten Waffenstillstands sollten sich Israels Truppen auf eine "Gelbe Linie" zurückziehen, die den Umfang ihrer Kontrolle markiert. Diese Linie verschaffte Israel die Kontrolle über etwa 53 Prozent des Gazastreifens, der Rest sollte von der Hamas beherrscht werden. Reuters hat zuletzt berichtet, dass Israel die Betonblöcke, die die Gelbe Linie vor Ort, einseitig tiefer in von der Hamas kontrolliertes Gebiet verlegt hat. Die USA unter ihrem Präsidenten Donald Trump als wichtigster Unterstützer Israels ‌haben Netanjahu dabei offensichtlich freie Hand gelassen.

Netanjahu bezeichnet die von Israel in ‌Gaza, aber auch in Syrien und im Libanon eroberten Gebiete als "Pufferzonen" gegen mögliche militante Angriffe auf Israelis. Die Palästinenser betrachten die Ausweitung der Zone in Gaza indes als Teil einer israelischen Strategie, sie dauerhaft zu vertreiben. Die Palästinenser verweisen dabei ⁠auf Äußerungen hochrangiger Minister, darunter Verteidigungsminister Israel Katz, wonach Israel eine "freiwillige Migration" aus Gaza fördern wolle.

Netanjahus Anweisung kommt ‌zu einem Zeitpunkt, an dem Israel seine Angriffe in Gaza ⁠ungeachtet der vereinbarten Waffenruhe wieder zuspitzt. Am Dienstag tötete das Militär den Chef des bewaffneten Flügels der Hamas, zehn Tage nachdem bereits der Vorgänger getötet worden war. Behörden in Gaza berichteten, dass ein weiterer Angriff am Mittwoch, der laut Israel auf zwei Hamas-Führer abzielte, mindestens 10 Menschen getötet habe, ‌darunter fünf Kinder. Zudem habe es 18 Verletzte gegeben.

Den ⁠Behörden zufolge haben israelische Angriffe seit der vereinbarten ⁠Waffenruhe mehr als 900 Menschen getötet. Im gleichen Zeitraum wurden nach israelischen Angaben vier israelische Soldaten getötet. Israel und die Hamas befinden sich weiter in einer Sackgasse bei den Verhandlungen über einen US-Plan für Gaza, der unter anderem den Rückzug israelischer Truppen und die Entwaffnung der Hamas vorsieht.

Auslöser des Krieges war ein Angriff der Hamas auf israelisches Gebiet vom Gazastreifen aus am 7. Oktober 2023. Dabei wurden nach israelischen Angaben rund 1200 Menschen getötet und 251 als Geiseln verschleppt. Auf den Angriff hatte Israel mit einer massiven Militär-Offensive reagiert. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben rund 70.000 Palästinenser getötet und mehr als 100.000 verletzt. Zudem wurden Wohnhäuser, ⁠Straßen und andere Infrastruktur in dem kleinen Gebiet mit seinen rund zwei Millionen Einwohnern zerstört.

(Bericht von Dawoud Abu Alkas und Bassam Masoud. Geschrieben von Ralf Bode. Redigiert von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)