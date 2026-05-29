IW für Ausweitung der Arbeitszeit zunächst für Bürobeschäftigte

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um die Zukunft des Acht-Stunden-Tags hat das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vorgeschlagen, die Arbeitszeit zunächst nur für bestimme Berufe auszuweiten. "Wenn man zu große Sorgen um den Arbeitsschutz hat, könnte man in einem ersten Schritt die gesetzliche Anpassung auf Beschäftigte konzentrieren, wo keine Gesundheitsrisiken drohen: die Bürobeschäftigten", sagte der IW-Arbeitsmarktexperte Oliver Stettes den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Stettes warb dafür, die Regelung zur täglichen Arbeitszeit zu reformieren. "Eine Flexibilisierung der täglichen Höchstarbeitszeit kann Beschäftigten und Unternehmen helfen, private Wünsche und Anforderungen mit betrieblichen Notwendigkeiten besser auszubalancieren."

Der Acht-Stunden-Arbeitstag gilt seit 1918 in Deutschland. Die Koalition aus Union und SPD will nach den bisherigen Plänen stattdessen einen wöchentlichen Rahmen für die Arbeitszeit einführen, doch es gibt Streit um das Vorhaben./cab/DP/stk

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