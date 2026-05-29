Kanada, Mexiko und USA stimmen wegen Ebola Reisebeschränkungen zur WM ab

Washington, 29. ⁠Mai (Reuters) - Die USA, Mexiko und Kanada haben wegen des Ebola-Ausbruchs in Afrika gemeinsame Reisebeschränkungen vereinbart, um Bürger und Besucher während der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in ihren Ländern zu schützen. "Die Gesundheit und Sicherheit jedes Einzelnen in der Region bleibt unsere ‌oberste Priorität, während wir die Welt in Nordamerika willkommen heißen", hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. Details zu den abgestimmten Maßnahmen wurden ⁠nicht genannt.

Die ⁠drei Länder hatten zuvor auf nationaler Ebene ihre Einreiseregeln verschärft. Die USA verhängten vergangene Woche ein Einreiseverbot für Ausländer, die sich kürzlich in der Demokratischen Republik Kongo, in Uganda oder im Südsudan aufgehalten haben. Die US-Gesundheitsbehörde CDC weitete diesen Bann am Freitag auf Inhaber einer Greencard aus, die ‌in den vergangenen 21 Tagen in diesen Ländern ‌waren.

Kanada verwehrt Bewohnern der drei afrikanischen Staaten seit Mittwoch für 90 Tage die Einreise. Kanadische Staatsbürger und Personen mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung müssen sich ab dem 30. ⁠Mai nach einer Rückkehr aus den betroffenen Gebieten für 21 Tage in Quarantäne ‌begeben.

Mexikos Gesundheitsminister David Kershenovich hat strengere Kontrollen ⁠an Flughäfen angekündigt und für Einreisende aus dem Kongo ebenfalls eine dreiwöchige Quarantäne angeordnet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte vor eineinhalb Wochen wegen des Ebola-Ausbruchs im Kongo eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen. Die ‌Organisatoren der Fußball-WM trifft die Entwicklung ⁠kurzfristig. Die WM beginnt bereits in ⁠zwei Wochen am 11. Juni und endet am 19. Juli. Teams und Fans werden viel unterwegs sein. So muss zum Beispiel die deutsche Mannschaft für ihre drei Spiele in der Gruppenphase zunächst in Houston im US-Bundesstaat Texas antreten, danach in der kanadischen Stadt Toronto und dann in East Rutherford nahe New York City. Insgesamt nehmen 48 Teams an der WM teil, darunter auch die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo, in ⁠der sich das Ebola-Virus ausgebreitet hat.

(Bericht von Katharine Jackson, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)