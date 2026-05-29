Nato sagt Rumänien Schutz nach russischem Drohneneinschlag zu

- von George Calin ⁠und Luiza Ilie und Jekaterina Golubkova

Galati, 29. Mai (Reuters) - Eine russische Drohne ist in der Nacht zum Freitag bei einem Luftangriff auf die Ukraine in ein Wohngebäude im Nato-Mitgliedstaat Rumänien eingeschlagen. Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums zufolge wurden in der südöstlichen Stadt Galați eine Frau und ein Kind leicht verletzt. Dies ist das erste Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022, dass ein dicht besiedeltes Gebiet in einem Nato-Land von einer Drohne getroffen wurde und es dabei Verletzte gab. Der Vorfall schürte Sorgen über eine Ausweitung ‌des Konflikts über die ukrainischen Grenzen hinaus.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte verurteilte das Vorgehen Russlands scharf. "Das rücksichtslose Verhalten Russlands ist eine Gefahr für uns alle", erklärte Rutte auf der Online-Plattform X nach einem Telefonat mit dem rumänischen Präsidenten Nicușor Dan. Der Vorfall zeige erneut, dass die Auswirkungen des illegalen russischen Angriffskrieges nicht an den Grenzen ⁠Halt machten. Rutte betonte, ⁠die Nato sei bereit, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen. Eine Stellungnahme der russischen Regierung lag zunächst nicht vor.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Russland habe eine weitere rote Linie überschritten. Auch die Bundesregierung verurteilte den Vorfall. Der Einschlag unterstreiche Russlands Bereitschaft zur Eskalation, schrieb Bundeskanzler Friedrich Merz auf X. Deutschland stehe an der Seite der Nato-Verbündeten. "Der Vorfall zeigt erneut: Wir brauchen eine starke Nato-Präsenz an der Ostflanke", erklärte Merz. Außenminister Johann Wadephul äußerte sich ähnlich und betonte, die Antwort des Bündnisses sei Einheit. Man werde die Ukraine und die europäische Verteidigung in der Nato weiter stärken.

"IN JEDER ERFORDERLICHEN WEISE"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sicherte Rumänien Unterstützung "in jeder erforderlichen Weise" zu. Zudem drang ‌er auf neue, wirksame Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland. Die Strafmaßnahmen müssten so stark sein, dass ‌Russland die erheblichen Verluste durch seine Angriffe im eigenen Land spüre, schrieb Selenskyj auf X.

Rumäniens Präsident Dan warf Russland eine völlige Missachtung des Völkerrechts und der Sicherheit von Bürgern eines Nato-Staates vor. Außenministerin Oana Toiu bestellte den russischen Botschafter ein. Zudem trat der oberste Verteidigungsrat des Landes zusammen. Von russischer Seite hieß es, Präsident Wladimir Putin wurde über den Drohneneinschlag in Rumänien ⁠informiert, wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Kremlsprecher Dmitri Peskow meldete.

Die Drohne vom Typ Geran-2 explodierte beim Aufprall auf das Dach des zehnstöckigen Wohnblocks, was einen Brand ‌in einer Wohnung im obersten Stockwerk auslöste. Die Behörden teilten mit, dass 70 Menschen ⁠das Gebäude verlassen mussten. Darüber hinaus wurden fünf Autos beschädigt. Zwei weitere Personen wurden wegen Panikattacken vor Ort behandelt.

Das rumänische Militär hatte wegen des Angriffs zwei F-16-Kampfjets und einen Hubschrauber zur Überwachung mobilisiert. Die Piloten hatten die Freigabe, Drohnen abzuschießen, sofern bewohnte Gebiete dadurch nicht gefährdet würden. Der rumänische Brigadegeneral Gheorghe Maxim erklärte, die Drohne habe sich vier Minuten lang im rumänischen Luftraum befunden und sei in geringer Höhe geflogen. Dies habe die Erfassung durch ‌Radar erschwert. Ein in Rumänien stationiertes US-Abwehrsystem vom Typ Merops sei nicht eingesetzt worden, da ⁠dies in einer Stadt zu riskant gewesen wäre. Zudem sei es ⁠noch nicht vollständig in die nationale Luftverteidigung integriert. Die Bewohner der Grenzregionen Braila, Galati und Tulcea waren aufgerufen worden, Schutz zu suchen.

BITTE UM MEHR UNTERSTÜTZUNG BEI DROHNENABWEHR

Rumänien grenzt auf einer Länge von 650 Kilometern an die Ukraine. Seit dem Beginn der russischen Invasion verletzten russische Drohnen Angaben aus Bukarest zufolge 28 Mal den rumänischen Luftraum. Meist hingen diese Vorfälle mit Angriffen auf ukrainische Häfen an der Donau wie Ismajil zusammen, der am frühen Freitagmorgen auch wieder unter Drohnenbeschuss stand. Rumänien hat die Nato-Partner um zusätzliche Unterstützung bei der Drohnenabwehr gebeten, insbesondere um Radarsysteme für geringe Höhen und Abfangdrohnen. Seitens der Nato hieß es, dass weitere Verteidigungsmaßnahmen geprüft würden.

Eine Drohne war bereits im April in der Grenzstadt Galați eingeschlagen, was jedoch nur Sachschäden anrichtete. Unabhängig davon fanden die Behörden am Donnerstagabend im Nordwesten Rumäniens eine weitere Drohne ohne Sprengladung, deren Herkunft untersucht wird. Andere Nato-Staaten verzeichneten ebenfalls wiederholt Luftraumverletzungen. So drangen im September mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein.

Der ⁠in Galați lebende US-Bürger Stephen Evelyn sprach von einer gezielten Provokation Russlands. "Ich glaube nicht, dass das ein Unfall war", sagte der 44-Jährige. Entweder handele es sich um Absicht oder um extreme Inkompetenz bei der Kriegsführung. Die Nato müsse nun handeln.

(Mitarbeit Alan Charlish, Pawel Florkiewicz in WarschauBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)