Österreichs Tourismus verbucht Rekord-Winter dank deutscher Gäste

Wien, ⁠29. Mai (Reuters) - Österreich hat in der abgelaufenen Wintersaison einen neuen Rekord im Tourismus aufgestellt. Mit rund 74,2 Millionen Übernachtungen und 21,3 ‌Millionen Gästen seien die höchsten Werte seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen im Jahr 1973 ⁠erreicht ⁠worden, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Nächtigungen um 2,5 Prozent und die der Ankünfte um 3,4 ‌Prozent. Den größten Anteil daran ‌hatten deutsche Urlauber: Mit rund 26,5 Millionen Übernachtungen sorgten sie für fast die Hälfte ⁠aller internationalen Buchungen.

Mehr als die Hälfte aller ‌Übernachtungen entfiel auf die ⁠klassischen Wintersport-Bundesländer Tirol und Salzburg. Den stärksten Zuwachs verzeichnete jedoch Wien mit einem Plus von 6,1 Prozent. Tourismus-Staatssekretärin ‌Elisabeth Zehetner sprach ⁠von der stärksten Wintersaison ⁠der Geschichte, die Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung sichere. Zugleich warnte sie davor, die Rekordwerte als selbstverständlich anzusehen: Die Branche stehe angesichts hoher Kosten, des Fachkräftebedarfs und internationaler Konkurrenz weiterhin vor großen Herausforderungen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)