Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

29.05.2026 / 09:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.05.2026
     Kursziel:                  13,50 EUR (zuvor: 12,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Charterraten steigen in Q1/26 überraschend deutlich

Gestern berichtete Ernst Russ über den Geschäftsverlauf in Q1 und hielt eine
Analysten- und Investorenkonferenz auf Airtime ab.

[Tabelle]

Operativ starkes Q1: Das Auftaktquartal 2026 unterstreicht die solide
operative Ertragskraft des Konzerns. Da im Vorjahreszeitraum signifikante
Einmaleffekte anfielen - insbesondere der Buchgewinn aus der Veräußerung
eines Schiffs i.H.v. 27,1 Mio. EUR -, liefert das aktuelle Zahlenwerk ein
unverzerrtes Bild der zugrundeliegenden Performance. Das operative EBIT
(bereinigt um Schiffsverkäufe) zeigt sich mit 13,2 Mio. EUR bemerkenswert
stabil. Einzig die hervorragende Flottenverfügbarkeit von 99,8% wich positiv
vom historischen Mittel ab, da im abgelaufenen Quartal planmäßig keine
Werftaufenthalte in der Flotte anfielen. Der moderate Umsatzrückgang
resultiert primär aus einem schwächeren USD-Wechselkurs sowie einem temporär
verkleinerten Schiffsportfolio. Bereits ab Q2 dürften die zwei jüngst
erworbenen Multipurpose-Schiffe die Erlösbasis wieder stärken.

Deutlicher Anstieg der Charterrate führt zu Prognoseerhöhung: Positiv
überrascht hat uns das signifikant gestiegene Niveau der durchschnittlichen
Charterraten. In der Folge haben wir unser Bewertungsmodell adjustiert und
unterstellen für die kommenden Jahre nun einen moderateren Rückgang der
Charterraten als bislang angenommen. Gestützt wird dieses Szenario durch die
verlängerte Kontraktduration der jüngsten Transaktionen. Obwohl unsere
Ergebnisschätzungen für die Jahre 2027 und 2028 bereits zuvor deutlich über
dem Marktkonsens lagen, betrachten wir unsere aktualisierten Annahmen
weiterhin als konservativ. Zudem haben wir über die bereits kommunizierten
Transaktionen hinaus keine weiteren Flottenzugänge für die Folgejahre
modelliert, obwohl solche Zukäufe wahrscheinlich sind und zusätzliches
Upside-Potenzial für Umsatz und Ergebnis bieten.

Fazit: Die angehobenen Ergebnisschätzungen resultieren in einer Anpassung
unseres Kursziels auf 13,50 EUR je Aktie. Der stark ausgeweitete Charter
Backlog von aktuell rund 620 Mio. USD entspricht nahezu dem Doppelten der
aktuellen Marktkapitalisierung und sichert eine exzellente Visibilität der
kurz- bis mittelfristigen operativen Cashflows (Backlog-Duration: 34
Monate). Darüber hinaus dürfte die Erhöhung des Free Floats von 24,5% auf
28,0% die Handelsliquidität der Aktie und damit die Investierbarkeit für
institutionelle Investoren nachhaltig verbessern. Wir bekräftigen unser
Anlageurteil Kaufen mit dem neuen Kursziel von 13,50 EUR (zuvor: 12,50 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3c782072b586982ca09c4bc4e6320ad0

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=4b7bf41e-5b2d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2335820 29.05.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ernst Russ

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen