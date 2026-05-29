Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG 29.05.2026 / 09:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.05.2026 Kursziel: 13,50 EUR (zuvor: 12,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Charterraten steigen in Q1/26 überraschend deutlich Gestern berichtete Ernst Russ über den Geschäftsverlauf in Q1 und hielt eine Analysten- und Investorenkonferenz auf Airtime ab. [Tabelle] Operativ starkes Q1: Das Auftaktquartal 2026 unterstreicht die solide operative Ertragskraft des Konzerns. Da im Vorjahreszeitraum signifikante Einmaleffekte anfielen - insbesondere der Buchgewinn aus der Veräußerung eines Schiffs i.H.v. 27,1 Mio. EUR -, liefert das aktuelle Zahlenwerk ein unverzerrtes Bild der zugrundeliegenden Performance. Das operative EBIT (bereinigt um Schiffsverkäufe) zeigt sich mit 13,2 Mio. EUR bemerkenswert stabil. Einzig die hervorragende Flottenverfügbarkeit von 99,8% wich positiv vom historischen Mittel ab, da im abgelaufenen Quartal planmäßig keine Werftaufenthalte in der Flotte anfielen. Der moderate Umsatzrückgang resultiert primär aus einem schwächeren USD-Wechselkurs sowie einem temporär verkleinerten Schiffsportfolio. Bereits ab Q2 dürften die zwei jüngst erworbenen Multipurpose-Schiffe die Erlösbasis wieder stärken. Deutlicher Anstieg der Charterrate führt zu Prognoseerhöhung: Positiv überrascht hat uns das signifikant gestiegene Niveau der durchschnittlichen Charterraten. In der Folge haben wir unser Bewertungsmodell adjustiert und unterstellen für die kommenden Jahre nun einen moderateren Rückgang der Charterraten als bislang angenommen. Gestützt wird dieses Szenario durch die verlängerte Kontraktduration der jüngsten Transaktionen. Obwohl unsere Ergebnisschätzungen für die Jahre 2027 und 2028 bereits zuvor deutlich über dem Marktkonsens lagen, betrachten wir unsere aktualisierten Annahmen weiterhin als konservativ. Zudem haben wir über die bereits kommunizierten Transaktionen hinaus keine weiteren Flottenzugänge für die Folgejahre modelliert, obwohl solche Zukäufe wahrscheinlich sind und zusätzliches Upside-Potenzial für Umsatz und Ergebnis bieten. Fazit: Die angehobenen Ergebnisschätzungen resultieren in einer Anpassung unseres Kursziels auf 13,50 EUR je Aktie. Der stark ausgeweitete Charter Backlog von aktuell rund 620 Mio. USD entspricht nahezu dem Doppelten der aktuellen Marktkapitalisierung und sichert eine exzellente Visibilität der kurz- bis mittelfristigen operativen Cashflows (Backlog-Duration: 34 Monate). Darüber hinaus dürfte die Erhöhung des Free Floats von 24,5% auf 28,0% die Handelsliquidität der Aktie und damit die Investierbarkeit für institutionelle Investoren nachhaltig verbessern. Wir bekräftigen unser Anlageurteil Kaufen mit dem neuen Kursziel von 13,50 EUR (zuvor: 12,50 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3c782072b586982ca09c4bc4e6320ad0 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=4b7bf41e-5b2d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2335820 29.05.2026 CET/CEST °