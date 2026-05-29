Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG

29.05.2026 / 14:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG

     Unternehmen:               HMS Bergbau AG
     ISIN:                      DE0006061104

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.05.2026
     Kursziel:                  85,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Positive Guidance für 2026 - Flüssigbrennstoffe und Eigenproduktion als
zentrale Treiber

HMS Bergbau hat diese Woche ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026
veröffentlicht und erwartet eine deutliche Beschleunigung der
Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr. Getrieben wird das Wachstum
insbesondere durch den Bereich Flüssigbrennstoffe, sowie den beiden
Minenprojekten in Botswana und Südafrika.

[Tabelle]

Guidance impliziert deutlichen operativen Ergebnissprung: Für 2026 stellt
HMS einen Umsatz von EUR 2,0 Mrd. sowie ein EBITDA von EUR 55 Mio. in
Aussicht. Analog zum Vorjahr wird das berichtete EBITDA jedoch einen
signifikanten positiven Bewertungseffekt aus der Erstkonsolidierung eines
Minenprojekts (südafrikanische Hoshoza Resources Vryheid) in Höhe von rund
EUR 20 Mio. enthalten. Bereinigt um diesen Effekt erwartet das Management
ein operatives EBITDA von EUR 35 Mio., was einem Anstieg von mehr als 56 %
gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert entspricht. Treiber dieser
Entwicklung sind neben einem starken Jahresauftakt im Kohlemarkt mit einem
Rekord-Handelsvolumen in den Monaten April/Mai insbesondere die dynamische
Entwicklung des Flüssigbrennstoffgeschäfts, das laut Management die eigenen
Erwartungen übertrifft, sowie die Produktionsaufnahme der Minenprojekte in
Botswana und Südafrika im ersten Halbjahr 2026. Zusätzlich sollte die
kürzlich geschlossene exklusive Chromerz-Abnahmevereinbarung bereits ab
diesem Jahr positive Ergebnisbeiträge leisten.

Operative EBITDA-Prognosen leicht reduziert: Die veröffentlichte Guidance
liegt auf bereinigter EBITDA-Ebene leicht unter unseren bisherigen
Erwartungen. Bislang hatten wir für 2026 einen Umsatz von EUR 1.885 Mio.
sowie ein EBITDA vor Sondereffekten von EUR 40,7 Mio. prognostiziert,
während die Gesellschaft nun ein bereinigtes EBITDA von EUR 35 Mio. in
Aussicht stellt. Hintergrund hierfür dürfte insbesondere ein langsamerer
Ramp-Up der Mining-Aktivitäten sein als ursprünglich von uns erwartet,
wodurch die Ergebnisbeiträge aus der margenstarken Eigenproduktionen
zunächst geringer ausfallen dürften und wir die operative EBITDA-Prognose
auf EUR 37,5 Mio. reduzieren. Gleichzeitig bewerten wir die starke operative
Entwicklung im Flüssigbrennstoffgeschäft positiv, weshalb wir unsere
Umsatzschätzung moderat auf EUR 1.964 Mio. anheben. Insgesamt zeigt die
Guidance trotz des vorsichtigeren Produktionshochlaufs weiterhin eine
deutliche operative Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Fazit: Die 2026er Guidance bestätigt eindrucksvoll die laufende
Transformation von HMS Bergbau vom klassischen Rohstoffhändler hin zu einem
integrierten Rohstoffunternehmen. Besonders positiv bewerten wir die hohe
Dynamik im Flüssigbrennstoffgeschäft sowie die operativen Fortschritte bei
den Mining-Aktivitäten, die das strukturelle Margenprofil nachhaltig
verbessern dürften. Wir bestätigen aufgrund der attraktiven Bewertung
(EV/EBIT 2027e: 5,3) unsere Kaufempfehlung mit einem konstanten Kursziel von
85,00 EUR je Aktie.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=faaa79ea0630c4e27dbc69bacbf37307

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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