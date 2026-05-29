Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 29.05.2026 / 11:47 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: Dreimonatsbericht Recommendation: Kaufen from: 29.05.2026 Target price: EUR4,50 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50. Zusammenfassung: Die Q1-Ergebnisse blieben hinter unseren Erwartungen zurück, doch ist diese Verfehlung in erster Linie auf den zeitlichen Versatz zwischen Vertriebsinvestitionskosten und zukünftigem Wachstum zurückzuführen und nicht auf eine operative Verschlechterung. Das AEBITDA lag unter unserer Prognose und denen des Marktes, da sich der Ausbau des Vertriebsteams noch in der Aufbauphase befindet und die kürzlich vorgestellten Aktivitäten im Bereich Retail Media die Kosten belasteten. Aus rein operativer Sicht zeigte das Quartal jedoch eine anhaltende Verbesserung. Die Bruttomarge stieg im Jahresvergleich um 2,7 Prozentpunkte auf 41% und lieferte damit einen weiteren Beleg dafür, dass sich die Plattformvereinheitlichung des letzten Jahres in der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung niederschlägt. Das Management geht weiterhin davon aus, dass 2026 ein Jahr mit vorwiegend im zweiten Halbjahr anfallenden Gewinnen sein wird, wobei die Vorteile aus Neueinstellungen im Vertrieb, KI-getriebenen Effizienzsteigerungen und Retail Media voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr 2026 deutlicher sichtbar werden. Vor diesem Hintergrund ist die vor uns liegende Aufgabe nun klar: Die intensive Vorarbeit der letzten 18 Monate muss in eine sichtbare Umsatzbeschleunigung und eine erneute Gewinnhebelwirkung umgesetzt werden. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR4,50 bei (Aufwärtspotenzial:172%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.50 price target. Abstract: Q1 reporting fell short of FBe, but the miss chiefly reflects the timing mismatch between front-loaded investment costs and future growth rather than operational deterioration. AEBITDA came in below our and street forecasts as the enlarged sales force is still ramping and recently unveiled Retail Media activities weighed on costs. From a pure operational standpoint, however, the quarter showed continued improvement. Gross margin rose 2.7PP YoY to 41% providing further evidence that last year's platform unifications are feeding through into underlying business economics. Management continue to frame 2026 as a back-loaded year, with the benefits from sales hires, AI-driven efficiencies and Retail Media likely becoming more visible only in H2/26. Against this backdrop, the task ahead is now clear: convert the hard groundwork of the past 18 months into visible revenue acceleration and renewed earnings leverage. We maintain our Buy rating with an unchanged EUR4.5 TP (upside: 172%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=752b7e4bb7f075cc6c0a6f3833754ad3 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=3a425f2c-5b42-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2335936 29.05.2026 CET/CEST °