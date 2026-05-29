Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

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Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

29.05.2026 / 11:47 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     Dreimonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        29.05.2026
     Target price:                EUR4,50
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50.

Zusammenfassung:
Die Q1-Ergebnisse blieben hinter unseren Erwartungen zurück, doch ist diese
Verfehlung in erster Linie auf den zeitlichen Versatz zwischen
Vertriebsinvestitionskosten und zukünftigem Wachstum zurückzuführen und
nicht auf eine operative Verschlechterung. Das AEBITDA lag unter unserer
Prognose und denen des Marktes, da sich der Ausbau des Vertriebsteams noch
in der Aufbauphase befindet und die kürzlich vorgestellten Aktivitäten im
Bereich Retail Media die Kosten belasteten. Aus rein operativer Sicht zeigte
das Quartal jedoch eine anhaltende Verbesserung. Die Bruttomarge stieg im
Jahresvergleich um 2,7 Prozentpunkte auf 41% und lieferte damit einen
weiteren Beleg dafür, dass sich die Plattformvereinheitlichung des letzten
Jahres in der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung niederschlägt. Das
Management geht weiterhin davon aus, dass 2026 ein Jahr mit vorwiegend im
zweiten Halbjahr anfallenden Gewinnen sein wird, wobei die Vorteile aus
Neueinstellungen im Vertrieb, KI-getriebenen Effizienzsteigerungen und
Retail Media voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr 2026 deutlicher
sichtbar werden. Vor diesem Hintergrund ist die vor uns liegende Aufgabe nun
klar: Die intensive Vorarbeit der letzten 18 Monate muss in eine sichtbare
Umsatzbeschleunigung und eine erneute Gewinnhebelwirkung umgesetzt werden.
Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von
EUR4,50 bei (Aufwärtspotenzial:172%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 4.50 price target.


Abstract:
Q1 reporting fell short of FBe, but the miss chiefly reflects the timing
mismatch between front-loaded investment costs and future growth rather than
operational deterioration. AEBITDA came in below our and street forecasts as
the enlarged sales force is still ramping and recently unveiled Retail Media
activities weighed on costs. From a pure operational standpoint, however,
the quarter showed continued improvement. Gross margin rose 2.7PP YoY to 41%
providing further evidence that last year's platform unifications are
feeding through into underlying business economics. Management continue to
frame 2026 as a back-loaded year, with the benefits from sales hires,
AI-driven efficiencies and Retail Media likely becoming more visible only in
H2/26. Against this backdrop, the task ahead is now clear: convert the hard
groundwork of the past 18 months into visible revenue acceleration and
renewed earnings leverage. We maintain our Buy rating with an unchanged EUR4.5
TP (upside: 172%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=752b7e4bb7f075cc6c0a6f3833754ad3

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=3a425f2c-5b42-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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