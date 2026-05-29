Nach Kurssprung

Pentagon-Milliarden für Drohnen: UMAC und Ondas im Check

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Zwei Drohnen-Aktien, ein Tag, ein Auslöser: Unusual Machines schoss am 28. Mai um 57 Prozent nach oben, Ondas um fast 23 Prozent. Dahinter steckt ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die Trump-Regierung über direkte Finanzierungen, inklusive staatlicher Beteiligungen, an US-Drohnenherstellern verhandelt.

In diesem Video erklärt Martin, was genau der Auslöser der Bewegung war und wie der Sektor reagiert hat. Es geht außerdem darum, ob die Bewegung gerechtfertigt ist, oder ob es sich um eine Überhitzung handelt.

Martin erklärt, was die beiden Firmen eigentlich machen und warum sind sie trotz desselben Tagesgewinner-Etiketts grundverschieden sind.

Du willst noch mehr Video-Analysen? Abonniere jetzt unseren Youtube-Kanal und verpass kein neues Börsen-Video mehr.

zum Youtube-Kanal von onvista
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ondas
Unusual Machines

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Heiko Böhmer
Umfrage zeigt: Die Profis bleiben optimistisch24. Mai · Heiko Böhmer
Börsenhändler im Büro.
Märkte heute
Dell hebt ab, CTS Eventim überzeugt, MongoDB hebt Prognoseheute, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Vorbörse 29.05.2026
Dax wegen Iran-Hoffnung im Plus erwartetheute, 05:55 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Märkte heute
Salesforce enttäuscht, Marvell hebt an, Snowflake glänztgestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen