Pentagon-Milliarden für Drohnen: UMAC und Ondas im Check

Zwei Drohnen-Aktien, ein Tag, ein Auslöser: Unusual Machines schoss am 28. Mai um 57 Prozent nach oben, Ondas um fast 23 Prozent. Dahinter steckt ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die Trump-Regierung über direkte Finanzierungen, inklusive staatlicher Beteiligungen, an US-Drohnenherstellern verhandelt.

In diesem Video erklärt Martin, was genau der Auslöser der Bewegung war und wie der Sektor reagiert hat. Es geht außerdem darum, ob die Bewegung gerechtfertigt ist, oder ob es sich um eine Überhitzung handelt.

Martin erklärt, was die beiden Firmen eigentlich machen und warum sind sie trotz desselben Tagesgewinner-Etiketts grundverschieden sind.

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