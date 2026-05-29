TKMS: Pistorius nach Gesprächen mit Kanada hoffnungsvoll

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich nach seiner Werbereise für deutsche U-Boote in Kanada zuversichtlich gezeigt. "Ich war hoffnungsvoll, als ich hierher kam, ich war es während meines Aufenthalts und ich reise hoffnungsvoll ab", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag ‌in Montreal. Er sei "absolut überzeugt", alles getan zu haben, um die kanadischen Partner von den Vorteilen des Kaufs von bis zu zwölf U-Booten ⁠des Herstellers ⁠Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) zu überzeugen. "Zusammen können wir die größte und modernste konventionelle U-Boot-Flotte der Welt bauen", sagte Pistorius.

Während des dreitägigen Besuchs des Ministers in Kanada unterzeichneten TKMS und das kanadische Technologieunternehmen CAE eine Absichtserklärung über eine Kooperation bei Ausbildung und Simulation. Kanada will in den nächsten Wochen eine ‌Entscheidung über die U-Boot-Order treffen.

Deutschland steht bei ‌dem milliardenschweren Auftrag in Konkurrenz zu Südkorea. Auf die Frage, ob der deutsche Auftritt im Vergleich zu einer mehrwöchigen Werbetour der Koreaner zu bescheiden sei, sagte Pistorius: "Wir ⁠sind Mitteleuropäer, wir agieren in solchen Zusammenhängen möglicherweise anders, als das Asiaten ‌tun." Dies sei völlig in Ordnung. "Wir ⁠sind im Wettbewerb und möge der bessere gewinnen."

Einer möglichen Aufteilung des Auftrags begegnete der Minister mit dem Hinweis auf die strategischen Nachteile. Eine geteilte Flotte hätte nicht die Wirkung einer einheitlichen, die "die ‌größte zusammenhängende einheitliche Flotte von 24 ⁠U-Booten innerhalb der Nato" schaffen würde. "Das ⁠ist ein immenser militärischer Vorteil."

Dieser Vorteil ergebe sich daraus, dass Deutschland und Norwegen bereits denselben U-Boot-Typ bestellt hätten. Ein Beitritt Kanadas würde die Interoperabilität erheblich stärken. Die Besatzungen könnten untereinander getauscht, das Training gemeinsam absolviert und die Wartung in gemeinsamen Stützpunkten "bis hin nach Singapur" vorgenommen werden. Pistorius, der auf seiner Reise von TKMS-Chef Oliver Burkhard begleitet wurde, betonte jedoch, die Entscheidung liege bei Kanada. "Es ist die souveräne Entscheidung der ⁠kanadischen Regierung, und wir warten darauf und wir akzeptieren sie."