Pressestimme: 'Die Glocke' zu Yad-Vashem-Bildungszentrum in Deutschland

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Yad-Vashem-Bildungszentrum in Deutschland:

"Viele Menschen in Deutschland haben nach wie vor antisemitische Einstellungen. Auch in öffentlichen Diskursen, in Politik und Kunst werden antisemitische Äußerungen getätigt, Vorurteile geschürt und Geschichte relativiert - manchmal sehr offen, manchmal getarnt als vermeintliche Israelkritik. Um den Judenhass bekämpfen zu können, ist neben Aufklärung auch die Begegnung mit jüdischen Menschen nötig. Allerdings werden die Zeitzeugen des Holocaust immer weniger. Insofern ist es sehr hilfreich, dass gerade Yad Vashem ein Bildungszentrum in Deutschland errichtet, da die Gedenkstätte vor allem das Leid der Opfer in den Fokus rücken will."/yyzz/DP/he