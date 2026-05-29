Pressestimme: 'Frankenpost' zu Kritik aus der CSU an Söder

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Kritik aus der CSU an Söder:

"Söder müsste erkennen, dass seine alten Stärken, die ihn dorthin gebracht haben, wo er heute ist, an Wirkkraft verloren haben. Dass er "klassische Rituale" wirklich hinter sich lassen muss, um das Land zusammenzuhalten. Und dass Kritik an ihm nicht per se ein an Majestätsbeleidigung grenzender Angriff ist, sondern die Chance, sich persönlich, inhaltlich und strategisch weiterzuentwickeln.

Ob Söder diesen Wandel hinbekommt? Falls ja, wird ihm das viel abverlangen. Falls nein, geht er schweren Zeiten entgegen - auch in seiner CSU."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Laut Nachrichtenagentur Fars
"Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert"26. Mai · dpa-AFX
"Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert"
Exportindustrie
Reiche mahnt in China fairen Wettbewerb an27. Mai · dpa-AFX
Reiche mahnt in China fairen Wettbewerb an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen