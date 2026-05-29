Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Gerüchten, Merz werde zurücktreten

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Gerüchten, Kanzler Merz werde zurücktreten:

"Die Deutschen müssen einsehen, dass nicht einzelne Politiker oder Bündnisse für unsere Missstände verantwortlich sind (wenn, dann allenfalls in Teilbereichen), sondern viel tiefer liegende, häufig globale Entwicklungen. Nicht ohne Grund stehen derzeit fast alle europäischen Staats- und Regierungschefs von Macron (Frankreich) über Starmer (Großbritannien) bis Stöcker (Österreich) erheblich unter Druck. Glaubt wirklich jemand, das liege nur an der Unfähigkeit der Akteure?/DP/jha

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