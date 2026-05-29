Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Tankrabatt

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum Tankrabatt:

"Der Tankrabatt ist keine gute Maßnahme, um Verbraucher und Logistikunternehmen wirklich zu entlasten. Er ist ein sehr teures Mittel, das einen minimalen, temporären Effekt bringt. Es wäre sinnvoller, das Geld in nachhaltigere Maßnahmen zu investieren.

Im städtischen Bereich hätte man von den 1,6 Milliarden Euro mehr U- und S-Bahnen fahren lassen können. Im ländlichen Raum täte ein Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur für E-Autos gut. Die Bundesregierung hätte mit dem Geld auch Batterieforschung fördern können - selbst das wäre nachhaltiger.

Das dauert und wirkt nicht sofort. Doch schnelle Lösungen gibt es im Verkehrsbereich nicht. Dem Verbraucher mit Maßnahmen wie einem Tankrabatt den leichten Weg vorzugaukeln, führt zu Frust und ist falsch. Offenbar beginnt die Bundesregierung, das zu verstehen."/DP/jha