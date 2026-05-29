ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabil - Neue Hoffnung im Iran-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein erneuter Hoffnungsschimmer im Iran-Krieg sowie Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien haben am Freitag vor allem deutsche Aktien aus der zweiten und dritten Reihe gestützt. Der Dax schloss lediglich 0,05 Prozent im Plus bei 25.104,70 Punkten. Damit ergibt sich für den Leitindex gleichwohl ein Wochengewinn von 0,87 Prozent. Für den als Crash-Monat verrufenen Mai beträgt das Plus sogar 3,3 Prozent. Bis zum Rekordhoch bei knapp 25.508 Punkten von Mitte Januar hat es das Börsenbarometer nicht mehr weit.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen stieg am Freitag um 0,34 Prozent auf 33.352,83 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDax setzte seinen Rekordkurs fort und legte um 0,54 Prozent zu.

Die Vereinigten Staaten und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Die Ölpreise fielen weiter.

"Am Ende der Handelswoche sind Investoren beinahe genauso schlau wie noch vor wenigen Tagen. Der Dax bleibt gefangen in einem fragilen Dreiklang aus Hoffnung, Skepsis und geopolitischen Rückschlägen", kommentierte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Die Anleger erlebten derzeit ein Déjà-vu nach dem anderen. "Auf Friedenshoffnungen folgen militärische Rückschläge, nur damit kurz darauf wieder neue diplomatische Signale für vorsichtigen Optimismus sorgen. Dieses ständige Wechselspiel aus Hoffnung und neuen Fragezeichen hält die Märkte in Atem. Marktteilnehmer sehen Licht am Ende des Tunnels, wissen aber noch nicht, ob dort wirklich der Ausgang wartet", ergänzte Emden.

Nach den Entspannungssignalen aus Nahost waren Aktien aus dem Reisesektor überdurchschnittlich gefragt. So verzeichneten die Papiere des Autovermieters Sixt , des Touristikkonzerns Tui und der Fluggesellschaft Lufthansa Kursgewinne von jeweils knapp drei Prozent.

Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim war mit Schwung ins Jahr gestartet und hatte Umsatz sowie Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert. Das Geschäft mit Live-Events habe positiv überrascht, kommentierte Analyst Andreas Riemann von der Investmentbank Oddo BHF. Für die Aktien ging es an der MDax-Spitze um 10,7 Prozent aufwärts. Seit Jahresbeginn steht allerdings immer noch ein Verlust von mehr als einem Fünftel zu Buche.

Die Titel des Waferherstellers Siltronic knüpften an ihren jüngsten Höhenflug an und stiegen mit einem Plus von gut neun Prozent auf das höchste Niveau seit mehr als vier Jahren. Seit Anfang April, als noch zeitweise 50 Euro gezahlt wurden, hat sich der Kurs damit verdoppelt. Die Anteilscheine profitieren von der anhaltenden Rally der US-Technologiewerte, vor allem aus dem Halbleitersektor im Zuge der massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz und des damit verbundenen Wafer-Bedarfs.

Dagegen setzten sich die Gewinnmitnahmen bei Siemens Energy fort. Mit einem Minus von 2,1 Prozent gehörten die Aktien des Energietechnikkonzerns zu den schwächsten Dax-Werten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab geringfügig auf 6.050,54 Punkt nach. In London gab der FTSE 100 leicht nach, wohingegen der Züricher SMI etwas zulegte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann zum europäischen Börsenschluss 0,7 Prozent./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---