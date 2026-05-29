ROUNDUP/Aktien New York: Rekorde - Dell-Kurssprung dank KI-Boom

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger in New York können am Freitag wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten schon kurz nach Handelsbeginn Bestmarken auf. Die Aktienkurse profitierten von den sich verdichtenden Hinweisen auf eine mögliche Verhandlungslösung im Iran-Krieg. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) für einen Kurssprung bei Dell . Der Computerkonzern begeisterte die Anleger mit einem herausragenden Quartalsbericht und deutlich angehobenen Jahreszielen. Auch Halbleitertiteln gab das Mega-Thema weiter Auftrieb.

Zuletzt stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,58 Prozent auf 50.965 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,14 Prozent auf 7.574 Zähler hoch. Der stark gelaufene technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,16 Prozent auf 30.272 Punkte. Dow und Nasdaq 100 steuern damit auf Wochengewinne von 0,8 beziehungsweise 2,7 Prozent zu. Für den zu Ende gehenden Mai, der nicht gerade als guter Börsenmonat gilt, zeichnen sich Zuwächse von 2,6 und rund 10 Prozent ab.

Die Vereinigten Staaten und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Eine Bestätigung der iranischen Führung gibt es noch nicht.

Die Aktien von Dell, die seit März von Rekord zu Rekord eilen, notierten zuletzt noch gut 29 Prozent höher bei rund 410 US-Dollar. Dell hatte zum Auftakt seines Geschäftsjahres unter anderem einen Umsatzsprung mit KI-Servern von 757 Prozent verzeichnet. Der Computerkonzern bietet mit Hochleistungsservern, Netzwerksystemen und Speicherlösungen Grundlagen für das Boomthema KI.

"So sieht ein KI-Superzyklus aus", kommentierte Experte Amit Daryanani von Evercore ISI. "Die neuen Erwartungen ziehen einem die Socken aus", stimmte Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan zu. Mehrere Analysten schraubten ihre Kursziele für die Dell-Aktien massiv nach oben und trauen ihnen damit über den aktuellen Sprung hinaus weiteres Potenzial zu.

Im Kielwasser von Dell setzte Konkurrent HP Enterprise mit einem Kursanstieg um 13,8 Prozent seine Rekordjagd fort. Einmal mehr gefragt waren mit dem KI-Boom auch Halbleiteraktien. Im Nasdaq 100 stellten Micron , Qualcomm , Arm und Broadcom mit Gewinnen von bis zu 3,9 Prozent ebenfalls Bestmarken auf.

Beim Softwarehersteller Palantir , der schon länger als Pionier sowie Nutznießer im Bereich KI gilt, konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 9,6 Prozent freuen. Dem Technologieriesen Apple reichte sein zeitweises moderates Kursplus für einen Rekordstand - zuletzt sanken die Titel um 0,5 Prozent.

Die zuletzt stark erholten Titeln von Gap sackten um fast 17 Prozent ab. Der Modekonzern senkte nach einem enttäuschenden Jahresauftakt seine Umsatzprognose für das laufende Quartal. Analysten schraubten daraufhin ihre Kursziele nach unten - die JPMorgan-Experten strichen sogar ihre Kaufempfehlung./gl/he