Rumänien: Verletzte nach Einschlag russischer Drohne in Wohnhaus

(durchgehend neu)

- von George ⁠Calin und Luiza Ilie und Jekaterina Golubkova

Galati, 29. Mai (Reuters) - Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine ist in der Nacht zum Freitag eine Drohne in ein Wohngebäude im Südosten Rumäniens eingeschlagen. Dabei wurden nach Angaben der Behörden des Nato-Mitgliedstaates zwei Menschen verletzt. Es ist das erste Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022, dass eine Drohne in einem dicht besiedelten Gebiet in Rumänien niederging und Menschen verletzte. Der Vorfall löste scharfe Proteste innerhalb der Europäischen Union ‌und der Nato aus. Aus Moskau lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Die russische Drohne vom Typ Geran-2 traf das Dach eines zehnstöckigen Wohnblocks in der Stadt Galati, woraufhin deren gesamte Sprengladung explodierte, wie das rumänische Verteidigungsministerium mitteilte. Die rumänische Außenministerin Oana Toiu sprach von einer "schwerwiegenden Verletzung des Völkerrechts". ⁠Das Außenministerium bestellte den ⁠russischen Botschafter ein. Zudem habe Bukarest auf Maßnahmen gedrungen, um die Lieferung von Drohnenabwehrsystemen nach Rumänien zu beschleunigen.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte verurteilte den Vorfall scharf. Das rücksichtslose Verhalten Russlands sei eine Gefahr für alle, schrieb Rutte auf der Plattform X. Der Einschlag zeige erneut, dass die Auswirkungen des illegalen Angriffskrieges nicht an den Grenzen Halt machten. Die Nato sei bereit, jeden Zentimeter ihres Territoriums zu verteidigen. Das Bündnis werde seine Abschreckung und Verteidigung stärken und die Ukraine weiterhin unterstützen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Russland habe "eine weitere rote Linie überschritten". Nach den Worten der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas dürfe Russland den europäischen ‌Luftraum nicht ungestraft verletzen. Der Vorfall sei eine eklatante und schwerwiegende Verletzung der Souveränität des Nato- ‌und EU-Mitglieds sowie des europäischen Luftraums, schrieb Kallas auf der Plattform X.

Frankreich forderte vom russischen Botschafter Aufklärung. Der Diplomat werde wegen russischer Angriffe auf die Ukraine ohnehin einbestellt, sagte Außenminister Jean-Noël Barrot im Sender France Inter. Barrot bezeichnete den Vorfall in Rumänien als verantwortungslos. Frankreich führt die Nato-Truppen in Rumänien an und hat dort rund ⁠1500 Soldaten stationiert. In den kommenden Tagen sollen Gespräche mit Rumänien und dem Militärbündnis zur Bewertung des Vorfalls stattfinden. Das russische Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst ‌nicht zu dem Vorfall.

VIER MINUTEN IM RUMÄNISCHEN LUFTRAUM

Das rumänische Verteidigungsministerium hatte nach eigenen ⁠Angaben als Reaktion auf den Vorfall zwei F-16-Kampfjets und einen Militärhubschrauber aufsteigen lassen. Die Piloten seien befugt gewesen, Drohnen abzuschießen. Die Drohne habe sich vier Minuten lang im rumänischen Luftraum befunden, sagte Brigadegeneral Gheorghe Maxim auf einer Pressekonferenz. Sie sei so tief geflogen, dass sie vom Radar kaum zu orten gewesen sei. Das in Rumänien einsatzbereite US-Drohnenabwehrsystem Merops habe man nicht eingesetzt, da dies in einer Stadt ‌zu riskant gewesen wäre. Die Bewohner der Grenzregionen Braila, Galati und Tulcea waren aufgerufen ⁠worden, Schutz zu suchen.

Durch die Explosion geriet eine Wohnung im ⁠zehnten Stock in Brand. Nach Angaben des Katastrophenschutzes mussten 70 Menschen das Gebäude verlassen. Fünf Autos wurden beschädigt. Die staatliche Nachrichtenagentur Agerpres berichtete unter Berufung auf die Rettungskräfte, dass eine Frau und ihr Kind mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden seien. Zwei weitere Personen seien wegen Panikattacken vor Ort behandelt worden. Unabhängig davon wurde im Nordwesten Rumäniens eine Drohne ohne Sprengladung gefunden. Die Behörden untersuchen die Herkunft des Fluggeräts mit einer Spannweite von etwa drei Metern, wie der staatliche Sender TVR berichtete.

Rumänien grenzt auf einer Länge von 650 Kilometern an die Ukraine. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bukarest verletzten russische Drohnen 28-mal den rumänischen Luftraum, seit Russland mit den Angriffen auf ukrainische Häfen an der Donau begann. Am frühen Freitagmorgen stand der ukrainische Donau-Hafen Ismajil nahe der rumänischen Grenze erneut unter Drohnenbeschuss. In den vergangenen Wochen waren zudem ukrainische Drohnen in den Luftraum ⁠der baltischen Staaten geraten, was dort für Unruhe gesorgt und die Spannungen mit Russland verschärft hatte. Die rumänische Stadt Galati war zuletzt im April von einer Drohne getroffen worden, die damals jedoch keine Menschen verletzte.

(Mitarbeit Alan Charlish, Pawel Florkiewicz in WarschauBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)