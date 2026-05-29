Streik sorgt für Behinderungen in Italien

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat ein auf 24 Stunden befristeter Streik mehrerer Gewerkschaften in verschiedenen Bereichen für Behinderungen gesorgt. Betroffen sind unter anderem die staatliche Eisenbahn, Schulen sowie Krankenhäuser. In der Großstadt Mailand funktioniert auch der öffentliche Nahverkehr nur eingeschränkt. In mehreren Städten sind Demonstrationen geplant.

Mit dem Streik wollen die Gewerkschaften Druck auf die rechtskonservative Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni machen, die in Rom seit dreieinhalb Jahren an der Regierung ist. Zu ihren Forderungen gehören neben höheren Löhnen auch ein Inflationsausgleich sowie ein Ende von prekären Beschäftigungen. Zudem werfen sie Meloni vor, das Streikrecht einschränken zu wollen.

Die Proteste laufen seit Donnerstag um 21.00 Uhr. Die Gewerkschaften bezeichnen die Arbeitsniederlegungen als "Generalstreik". Solche Proteste gibt es in Italien regelmäßig, ohne dass das öffentliche Leben zum Stillstand kommt. Die Arbeitsniederlegungen bei der Bahn haben auch Auswirkungen auf Verbindungen ins Ausland./cs/DP/jha