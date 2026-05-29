Taiwan erwartet wegen KI-Boom stärkstes Wachstum seit 2010

Taipeh, 29. ⁠Mai (Reuters) - Taiwan steht durch den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) vor dem stärksten Wachstum seit 16 Jahren. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2026 voraussichtlich um 9,64 Prozent höher ausfallen als ein Jahr zuvor, teilte die staatliche Statistikbehörde am ‌Freitag in Taipeh mit. Grund sei die boomende Nachfrage nach KI-Technologien. Ein stärkeres Wachstum wurde zuletzt 2010 mit 10,25 Prozent verzeichnet, als ⁠es nach ⁠der weltweiten Finanzkrise zu einer Erholung kam. Die Behörde korrigierte ihre im Februar veröffentlichte Prognose von 7,71 Prozent deutlich nach oben.

Die starke Nachfrage nach KI hatte die taiwanische Wirtschaft bereits im vergangenen Jahr angetrieben. Sie wuchs um 8,76 Prozent und damit so stark wie ‌seit 15 Jahren nicht mehr. Die Behörde ‌hob zudem ihre Wachstumsprognose für das erste Quartal 2026 auf 14,55 Prozent an. Dies wäre das höchste Quartalswachstum seit fast 48 Jahren. Die Insel ⁠nimmt eine Schlüsselrolle in der globalen KI-Lieferkette für Unternehmen wie Nvidia und ‌Apple ein. An der Spitze dieser ⁠Entwicklung steht der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Taiwan verfügt über ein vielfältiges Ökosystem, das für KI-Rechenzentren von entscheidender Bedeutung ist und KI-Serverhersteller sowie Anbieter von Gehäusen und Komponenten umfasst. ‌Der US-Chipkonzern Nvidia hat in dieser ⁠Woche jährliche Investitionen von rund ⁠150 Milliarden Dollar in Taiwan angekündigt. "Vor vier, fünf Jahren gab Nvidia etwa zehn bis 15 Milliarden Dollar pro Jahr in Taiwan aus. Jetzt geben wir 100, bald 150 Milliarden Dollar pro Jahr in Taiwan aus", sagte der Chef des fünf Billionen Dollar schweren Chipkonzerns, Jensen Huang. Taiwan sei das Epizentrum der KI-Revolution. Über wie viele Jahre das Unternehmen den Betrag investieren will, sagte er nicht.

(Bericht ⁠von Faith Hung und Jeanny Kao, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Wollrab - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)