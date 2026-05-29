Frankfurt, ⁠29. Mai (Reuters) - Nach mehreren Verhandlungsrunden hat sich die Deutsche Telekom mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Vereinbarung mit einer Laufzeit bis ‌zum 31. Dezember 2028 beinhalte neben Entgeltsteigerungen auch eine Verlängerung des Schutzes vor betriebsbedingten Kündigungen, ⁠teilten beide ⁠Seiten am Donnerstag mit. Telekom-Personalchefin Birgit Bohle sprach von einem ausgewogenen Abschluss.

Für die Tarifbeschäftigten des Bonner Konzerns steigt das sogenannte zusätzliche Monatsentgelt in diesem und im kommenden Jahr um 150 ‌beziehungsweise 140 Euro. Mitte 2028 ‌kommt ein Zuschlag von 2,4 Prozent auf die Tabellenentgelte hinzu. Mitglieder der Gewerkschaft erhalten darüber hinaus zwei ⁠Boni von insgesamt 660 Euro. "Das ist ein überfälliges ‌Zeichen der Anerkennung für ⁠Beschäftigte, die sich engagieren und so die innerbetriebliche Demokratie sowie den kollegialen Zusammenhalt stärken", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland.

Die Gewerkschaftsmitglieder müssen dem ‌Tarifvertrag noch zustimmen. Die ⁠Tarifkommission empfiehlt Verdi zufolge ⁠einstimmig die Annahme. Die Gewerkschaft hatte Gehaltserhöhungen von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert und die Einführung eines jährlichen Mitglieder-Bonus von 660 Euro. Die Tarifverhandlungen wurden von zahlreichen Warnstreiks begleitet.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab und Ralf Bode. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)