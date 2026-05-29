Trump kündigt Beratungen am Freitag zu Entscheidung zum Iran an
Washington, 29. Mai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, noch am heutigen Freitag Beratungen über eine Entscheidung zum Thema Iran aufzunehmen. Er werde dazu in das Lagezentrum des Weißen Hauses gehen, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er listete zudem auf, was ein mögliches Abkommen der USA mit dem Iran beinhalten müsse. So müsse der Iran zusagen, keine Atomwaffen zu entwickeln und die Straße von Hormus müsse wieder geöffnet werden. Alle Seeminen müssten beseitigt und das hochangereicherte Uran des Iran müsse vernichtet werden. Die US-Seeblockade gegen den Iran solle dann aufgehoben werden.
(Bericht von Michelle Nichols, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)