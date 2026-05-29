Trump kündigt Beratungen am Freitag zu Entscheidung zum Iran an

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠29. Mai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, noch am heutigen Freitag Beratungen über eine ‌Entscheidung zum Thema Iran aufzunehmen. Er werde dazu in ⁠das ⁠Lagezentrum des Weißen Hauses gehen, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er listete zudem auf, was ‌ein mögliches Abkommen ‌der USA mit dem Iran beinhalten müsse. So müsse ⁠der Iran zusagen, keine Atomwaffen ‌zu entwickeln ⁠und die Straße von Hormus müsse wieder geöffnet werden. Alle Seeminen müssten beseitigt ‌und ⁠das hochangereicherte Uran des ⁠Iran müsse vernichtet werden. Die US-Seeblockade gegen den Iran solle dann aufgehoben werden.

(Bericht von Michelle Nichols, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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