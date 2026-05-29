US-Militär dementiert Abschuss einer US-Drohne

TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat iranische Berichte über eine angeblich über dem Persischen Golf abgeschossene US-Drohne dementiert. Die Berichte seien falsch, die US-Luftwaffe habe keine Verluste zu verzeichnen, teilte das zuständige Regionalkommando (Centcom) in der Nacht auf der Plattform X mit.

Die den Iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor unter Berufung auf eine Militärquelle gemeldet, eine Rakete habe eine US-Drohne nahe der südlichen Hafenstadt Buschehr abgeschossen. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete in der Nacht, die in der gleichnamigen Provinz Buschehr stationierte Luftabwehr habe auf ein Flugobjekt über dem Persischen Golf gefeuert.

Das US-Militär hatte iranischen Angaben zufolge in der Nacht zu Donnerstag einen Bereich des Flughafens in der Stadt Bandar Abbas an der Straße von Hormus attackiert. Zuvor sollen die Revolutionsgarden

- Irans Elitestreitmacht - mit Warnschüssen zwei Schiffe in der

Meerenge zum Umkehren gezwungen und die US-Angriffe ausgelöst haben. Nach Angaben des US-Militärs galt der Angriff im Bereich von Bandar Abbas einem für die Drohnen verantwortlichen Kontrollzentrum.

Bereits Anfang der Woche war es in der Straße von Hormus trotz der im Iran-Krieg geltenden Waffenruhe und den laufenden Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts zu gegenseitigem Beschuss gekommen./ln/DP/stk