VCI sieht Chemieindustrie im Dauerstress – Nachfrageplus täuscht

Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - ⁠Die deutsche Chemieindustrie steckt trotz einer leichten Belebung im Frühjahr weiter in der Krise. Das moderate Wachstum in einigen Sparten im ersten Quartal sei kein Zeichen der Stärke, sondern Ausdruck von "geopolitischem Hamstern" aus Sorge vor eskalierenden Konflikten, sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. "Wir sehen keine Spur von Aufbruch", betonte er. Die Branche stehe unter Dauerstress. Insgesamt ‌schrumpfte die Produktion in der chemisch-pharmazeutischen Industrie im ersten Quartal um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz fiel um 5,4 Prozent, wie der Branchenverband VCI am Freitag mitteilte. Zum Vorquartal stieg ⁠er jedoch um ⁠2,1 Prozent auf 50,9 Milliarden Euro und verzeichnete damit den ersten Zuwachs seit einem Jahr.

Wegen der Unwägbarkeiten durch den Iran-Krieg verzichtet der Verband weiter auf eine konkrete Wachstumsvorhersage für das Gesamtjahr. Die Belastungen durch den Nahostkonflikt überwögen, knapp 80 Prozent der Unternehmen berichteten von negativen Folgen. Grundsätzlich rechnet der VCI 2026 mit einem weiteren Produktionsrückgang. Steigende Preise könnten den Umsatz zwar stützen, die Margen blieben jedoch unter Druck.

NACHFRAGE WEGEN ‌DER BLOCKADE VON HORMUS GESTIEGEN

Während das Pharmageschäft zu Jahresbeginn mit einem ‌Produktionsrückgang von gut zehn Prozent zum Vorquartal deutlich einbrach, verzeichnete die reine Chemieproduktion ein Plus von 2,0 Prozent. Der Einbruch bei den Pharmazeutika ist dem VCI zufolge vor allem auf Sondereffekte zurückzuführen, da drohende US-Zölle im Vorjahr zu massiven ⁠Vorzieheffekten geführt hatten. Die Kapazitätsauslastung der Gesamtbranche verharrte mit 75,1 Prozent auf einem unrentablen Niveau. Dass die ‌Nachfrage in der Chemie zuletzt überhaupt stieg, liegt dem ⁠Verband zufolge an der Blockade der Straße von Hormus: Viele Kunden füllten vorsorglich ihre Lager auf. Zugleich bremse die Sperrung der Seeroute vorübergehend die asiatische Konkurrenz aus. "Wenn sich die Lage im Persischen Golf wieder normalisiert, wird der Wettbewerbsdruck wieder zunehmen", erklärte Große Entrup.

Wie ernst die Lage vor ‌allem im Mittelstand ist, zeigt sich dem Verband zufolge ⁠an einer historisch hohen Insolvenzrate, die aktuell mehr ⁠als 50 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau liegt. Zudem klagen viele Firmen über konkrete Engpässe in den Lieferketten: Es fehle an Lösemitteln, Harzen und Kunststoffen. Einige Unternehmen hätten bereits höhere Gewalt angemeldet, da sie nicht mehr lieferfähig seien.

Der Verband forderte von der Politik einen radikalen Abbau von Bürokratie und Regulierung. Am Montag trifft sich die Branchenspitze zum zweiten Gipfel der sogenannten Chemie-Agenda mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und dem Bundesumweltminister Carsten Schneider, um über Entlastungen zu beraten. Neben hausgemachten Standortnachteilen warnte der Verband auch vor dem wachsenden internationalen Wettbewerbsdruck, etwa durch staatlich subventionierte Überkapazitäten in China. Einer flächendeckenden Abschottung erteilte der Verband jedoch ⁠eine Absage. Stattdessen müssten bestehende Handelsschutz-Instrumente wie Antidumping-Verfahren schneller und effektiver eingesetzt werden.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)