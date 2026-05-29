Walmart - Kreuzunterstützung: Hier muss es halten!

Die Walmart-Aktie war lange Zeit ein technischer Dauerbrenner – doch das Bild beginnt zu kippen. Der übergeordnete Aufwärtstrend zeigt erste Risse und wirkt angeschlagen. Im Fokus steht die Unterstützung bei rund 118 USD: Dieses Level fungiert als Nackenlinie eines potenziellen Doppeltops (siehe Chart). Zusätzliche Relevanz erhält der Bereich durch die 38 Wochen-Linie, welche aktuell bei 116,88 USD verläuft. Per Saldo entsteht eine klassische Kreuzunterstützung, die als zentraler Taktgeber in den nächsten Wochen fungieren dürfte. Mit anderen Worten: Hier muss es halten, wenn der langfristige Haussetrend Bestand haben soll. Andernfalls wäre eine obere Umkehrformation vervollständigt – mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von rund 17 USD. In diesem Szenario müssten Anlegerinnen und Anleger mit einer erhöhten Volatilität bzw. einer ernstzunehmenden Korrektur rechnen. Auch die quantitativen Indikatoren signalisieren eine gewisse Fallhöhe. Hervorheben möchten wir den MACD, der gerade an seiner Signallinie nach unten abgeprallt ist. Wie so oft lautet das aktuell Investmentmotto also: „make or break“!

Walmart (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Walmart

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.