WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 12. Juni

-------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 31. MAI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung 13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q1/26 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 4/26 09:00 CHE: BIP Q1/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26 12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26 15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26 SONSTIGE TERMINE CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf HINWEIS SGP: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: BAT, Pre-Close-Trading Update 1. Halbjahr 10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung 10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 4/26 10:30 DEU: Signal Iduna, Bilanz-Pk, Hamburg 11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, San Francisco TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 5/26 10:30 GBR: Geldmenge M4 4/26 10:30 GBR: Konsumentenkredite 4/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26 16:00 USA: JOLTS, Offene Stellen 4/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum unter dem Motto «Eine neue (Un) Ordnung» - mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Bad Saarow +09.10 Der Staat der Zukunft: Digitale Transformation als Wachstumsmotor für Deutschland und die ostdeutschen Regionen, Keynote: Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung +09.55 Keynote: Bundeskanzler Merz 10:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) zu Bilanz Geschäftsjahr 2025, aktuellen Entwicklungen und Forderungen mit mit VDB-Präsident Andre Rodenbeck und der VDB-Geschäftsführung DEU: Abschluss Global Solutions Summit 2026 --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung 10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung 10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung 10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung 10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen 10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung 12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung 16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung 16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung 19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung 22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen 22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Gerresheimer , Hauptversammlung USA: Macy's, Q1-Zahlen gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26 TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26 13:00 USA: MBY Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26 16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe 10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel BEL: Green Week 2026, Brüssel Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik 09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung 10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung 12:00 USA: Netflix, Hauptversammlung DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 11:00 EUR: Einzelhandel 4/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung 10:00 DEU: Viscom, Hauptversammlung 10:00 DEU: Tradegate, Hauptversammlung 14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung 19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26 11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26 SONSTIGE TERMINE LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Zhanjiang Verbund site DEU: Paragon, Jahreszahlen USA: Coreweave, Hauptversammlung USA: Reddit, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD» HINWEIS AUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung 15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung 19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 5/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26 08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26 08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig) 08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26 14:30 USA: Handelsbilanz 4/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen 08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung 09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag 09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung 10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung 10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung 10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung 10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung 11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung 15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung 15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung 19:00 USA: Target, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26 03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26 14:30 USA: Realeinkommen 5/26 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche 18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung 10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark 17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung 19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen USA: SpaceX, eventuell Bekanntgabe Ausgabepreis USA: Honeywell International, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft DEU: Bundestag +09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel 10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) 15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD). LUX: Treffen der Euro-Gruppe --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26 10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26 08:00 GBR: BIP 4/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg RUS: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------

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