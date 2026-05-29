Zuwächse in allen Sparten beflügeln Versicherer Uniqa zum Jahresstart

Wien, 29. ⁠Mai (Reuters) - Ein florierendes Rückversicherungsgeschäft und Zuwächse in allen Sparten haben dem österreichischen Versicherer Uniqa zum Jahresauftakt Rückenwind verliehen. Das Konzernergebnis stieg im ersten Quartal um ‌7,5 Prozent auf 128 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die verrechneten Prämien kletterten ⁠um gut ⁠14 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Konzernchef Andreas Brandstetter verwies auf die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Kapitalmärkte.

Als wesentlicher Wachstumstreiber erwies sich die Schaden- und Unfallversicherung, das ‌größte Segment der Gruppe. Hier sprangen ‌die Prämien um fast 20 Prozent in die Höhe. Uniqa profitierte dabei besonders von seiner Rückversicherungsgesellschaft in ⁠Zürich, deren externes Geschäftsvolumen im ersten Quartal traditionell stark ‌ausfällt. Auch die Gesundheits- ⁠und Lebensversicherungen legten zu. Zudem steigerte der Konzern sein Kapitalanlageergebnis von 109 Millionen auf 151 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das ‌Management die Prognose und ⁠rechnet weiterhin mit einem ⁠Ergebnis vor Steuern zwischen 540 und 570 Millionen Euro. Der Versicherer warnte jedoch vor instabilen geopolitischen Rahmenbedingungen und einer Zunahme wetterbedingter Schäden. Die Ziele stünden daher unter dem Vorbehalt außergewöhnlich hoher Belastungen durch Naturkatastrophen oder Verwerfungen an den Kapitalmärkten.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)