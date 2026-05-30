Aktienanalysen der Woche: Marvell Technology, NIO & Deutsche Telekom





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Drei Aktien, drei spannende Investment-Stories: Marvell Technology, NIO und Deutsche Telekom stehen aktuell aus ganz unterschiedlichen Gründen im Fokus der Anleger. Während Marvell Technology als wichtiger Infrastruktur-Profiteur des KI-Booms gilt, kämpft NIO um ein mögliches Comeback im hart umkämpften chinesischen Elektroautomarkt. Die Deutsche Telekom wiederum überzeugt mit stabilen Cashflows, Dividendenstärke und der weiterhin dynamischen Entwicklung von T-Mobile US. Gemeinsam zeigen diese drei Analysen, wie unterschiedlich Chancen an der Börse aussehen können – vom wachstumsstarken KI-Halbleiterwert über die spekulative EV-Turnaround-Aktie bis hin zum defensiveren Telekommunikationskonzern mit internationaler Wachstumsfantasie.





Bei Marvell Technology richtet sich der Blick vor allem auf die Frage, ob die starke Entwicklung im Bereich KI-Infrastruktur bereits ausreichend im Aktienkurs eingepreist ist. Das Unternehmen liefert zentrale Technologien für moderne Cloud- und KI-Rechenzentren – von Hochgeschwindigkeits-Netzwerken über optische Datenübertragung bis hin zu kundenspezifischen Chips. Die jüngsten Quartalszahlen und der optimistische Ausblick haben die Fantasie weiter befeuert, doch nach der Rally steht die Bewertung zunehmend im Mittelpunkt. NIO bietet dagegen eine ganz andere Ausgangslage: Die Aktie bleibt hochriskant, könnte aber neue Comeback-Fantasie entwickeln, wenn Wachstum, Margen und Profitabilität wieder glaubwürdiger werden. Neue Modelle, Batteriewechselstationen und ein eigenes Premium-Ökosystem machen die Story spannend – der intensive Preiskampf in China bleibt jedoch ein zentraler Risikofaktor.





Die Deutsche Telekom rundet das Trio mit einer deutlich defensiveren, aber keineswegs langweiligen Investmentstory ab. Der Konzern hat sich längst vom klassischen „T-Aktien“-Image gelöst und profitiert heute von 5G, Glasfaser, Cloud, Cybersecurity und vor allem von der starken US-Tochter T-Mobile US. Nach den jüngsten Quartalszahlen rückt die Aktie erneut in den Fokus, denn stabile Erträge, Dividendenqualität und zusätzliche Fantasie rund um die weitere Entwicklung von T-Mobile US sorgen für Spannung. In unseren aktuellen Analysen prüfen wir bei allen drei Aktien die wichtigsten Zahlen, den Ausblick, die Bewertung und das Chartbild – und gehen der Frage nach, wo sich jetzt Chancen ergeben könnten und wo Anleger besonders vorsichtig bleiben sollten.





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Marvell Technology (MRVL):





Marvell Technology Aktienanalyse









NIO (NIO):





NIO Aktienanalyse









Deutsche Telekom (DTE):





Deutsche Telekom Aktienanalyse









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