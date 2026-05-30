Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!

Wohl kein Gründer und Firmenlenker ist umstrittener als Elon Musk. Für die einen ist er der Heilsbringer und geniale Visionär, für die anderen ist er ein Scharlatan und Blender. Investieren bei Musk ist eine Glaubensfrage, und diejenigen, die bisher an ihn geglaubt haben, haben mit ihm bei Tesla gutes Geld verdient.

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