Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!
Acatis · Uhr
Der Börsengang von SpaceX rückt näher, und längst ist klar, dass hier künstlich sogenanntes „FOMO“ erzeugt wird. Das macht die Aktie durchaus attraktiv. Aber eben nur für Spekulationen.
Quelle: Tada Images/Shutterstock.com
Wohl kein Gründer und Firmenlenker ist umstrittener als Elon Musk. Für die einen ist er der Heilsbringer und geniale Visionär, für die anderen ist er ein Scharlatan und Blender. Investieren bei Musk ist eine Glaubensfrage, und diejenigen, die bisher an ihn geglaubt haben, haben mit ihm bei Tesla gutes Geld verdient.
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