EQS-DD: Bajaj Mobility AG: Mag. Gottfried Neumeister, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.05.2026 / 16:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mag.
Vorname:Gottfried
Nachname(n):Neumeister

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Berichtigung

Der Fehler lag in den Punkten 4 c) und d).

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Bajaj Mobility AG

b) LEI

5299008TBI1EUJJSWP89 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000KTMI02

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
19,97 EUR7.723,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
19,97 EUR7.723,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

29.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:WBAH – Wiener Börse AG Amtlicher Handel
MIC:XWBO

30.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Internet:www.bajajmobility.com

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

Ende der MitteilungEQS News-Service

105266 30.05.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bajaj Mobility

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!heute, 11:45 Uhr · Acatis
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen