Schnell reagieren wie Profis: Handeln bis 23 Uhr und am Wochenende

Trading-Vorteile auf globalen Märkten

Je nach Handelsplatz steht der Wertpapierhandel zu unterschiedlichen Handelszeiten für Investoren zur Verfügung. Dabei unterscheiden sich die Handelszeiten der Börsen nicht nur je Land, sondern oftmals auch noch innerhalb der Börsenlandschaft der einzelnen Länder. Innerhalb Europas gilt grundsätzlich eine Kernhandelszeit von 09:00 bis 17:30 Uhr. Neuere elektronische Handelsplattformen haben den Wettbewerb der Handelsplätze in den letzten Jahren verstärkt – sie bieten meist längere Zeiten zum Handel von Wertpapieren, was die Flexibilität für Investoren erhöht und die Unterschiede zwischen professionellem bzw. institutionellem Handel und dem unter Vermittlung unserer Kooperationspartner stattfindenden Retailhandel (private Anleger) weiter verringert. Insbesondere die gezielte Umsetzung von Investitionszielen ist damit auch in sogenannten Randhandelszeiten möglich.

Verlängerte Handelszeiten bieten Anlegern zudem die Möglichkeit, unmittelbarer auf aktuelle Nachrichten und Unternehmensmeldungen zu reagieren. Da solche – mitunter kursrelevanten – Ereignisse regelmäßig auch außerhalb der regulären Kernhandelszeiten traditioneller Börsenplätze eintreten können, sind Investoren zur klassischen Handelszeit oftmals nicht in der Lage, direkt zu reagieren und Anlageentscheidungen sofort bzw. zeitnah umzusetzen. Durch einen zeitlich ausgeweiteten Handelszugang lassen sich solche Verzögerungen insbesondere zugunsten von Privatanlegern minimieren. Dies gilt vor allem für eine Reaktion auf Unternehmensnachrichten und Neuigkeiten, die sich auf anderen Kontinenten bzw. Märkten und damit in anderen Zeitzonen ereignen. Beispielsweise ist das Interesse heimischer Privatanleger insbesondere an US-amerikanischen Aktientiteln ungebrochen – verlängerte Handelszeiten bieten erstmals die Möglichkeit, unmittelbarer auf entsprechende Meldungen während der US-Berichtssaison reagieren zu können. Gerade global agierende Privatanleger profitieren daher von einer weitaus höheren Flexibilität und einer erhöhten News- und Handelstransparenz.

In einer globalisierten Welt können erweiterte Handelszeiten somit dazu beitragen, dass eine Börse vermehrt internationale Anleger anzieht und sich infolgedessen die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der eigenen Plattform erhöht.

Nase vorn für die „Anleger-Lieblinge“ Kryptowährungen und ETFs

Auch mit Blick auf die Assetklasse der Kryptowährungen zeigt sich, dass Privatanleger die Möglichkeiten eines rund um die Uhr verfügbaren Handels mehr und mehr nutzen. Mit Verlängerung der Handelszeiten im außerbörslichen Handel und auf gettex kann diesem nachhaltigen Trend für klassische Assetklassen sinnvoll entsprochen werden – insbesondere auch durch das kontinuierliche wachsende Handelsangebot von Baader Trading.

Der Handel von ETFs ist in aller Munde und weckt selbst das Interesse von Anlegern, die bislang nur wenig oder gar keine Erfahrung mit dem Wertpapierhandel gemacht haben. Der Handel von ETFs kann z. B. via Baader Trading außerbörslich vollzogen werden oder beispielsweise auch an einem der Börsenplätze, an denen die Baader Bank Market Maker für ETFs ist – so etwa an der gettex. Auch hier bieten die verlängerten Handelszeiten für den An- und Verkauf eine größere Flexibilität, was gerade für Anlageneulinge von Vorteil sein kann.

Quelle: Baader Bank

Handeln wie die Profis

Ende 2024 hat die Baader Bank ihr Handelsangebot unter der Marke Baader Trading gebündelt und entwickelt ihr umfangreiches (außer-) börsliches Portfolio darunter fortlaufend. Die Handelszeitverlängerung ist ein strategisch entscheidendes Instrument dieser Angebotsoptimierung. Die Idee dahinter: Den Wertpapierhandel digitaler, zugänglicher und damit einfacher zu machen und das in erster Linie für Privatanleger. Aber auch institutionelle Investoren nutzen längere Handelszeiten oftmals über den außerbörslichen Handel (OTC) via teilnehmende Broker-Partner.

Seit Mitte Januar 2025 hat die Baader Bank gemeinsam mit der Bayerischen Börse die Handelszeit auf gettex verlängert. Während der Handel hier bisher nur von 08:00 bis 22:00 Uhr möglich war, gilt nun die verlängerte Handelszeit von 07:30 bis 23:00 Uhr. Zusätzlich gibt es seit Oktober 2025 gibt im Direkthandel mit Baader Trading die Möglichkeit, mit ausgewählten Partnern auch samstags von 14:00 bis 19:00 Uhr zu handeln!

Baader Trading Handelszeiten

Börslich über gettex: Mo.-Fr. 07:30 – 23:00 Uhr

Außerbörslich mit Baader Trading: Mo.-Fr. 07:30 – 23:00 Uhr und samstags 14:00 – 19:00 Uhr

Handelsqualität seit 1983

Die Baader Bank betreut als einer der führenden Market Maker in Deutschland an zahlreichen Handelsplätzen mehr als 800.000 Wertpapiere. Im Direkthandel quotiert die Baader Bank mehr als 25.000 Wertpapiere in den Assetklassen Aktien, Anleihen, ETF/ETC sowie Fonds. Das seit 1983 am Markt agierende Bankhaus achtet insbesondere auf enge und marktgerechte Spreads sowie auf stets ausreichende Liquidität.

Durch einen hohen Automatisierungsgrad ist die Baader Bank in der Lage, Wertpapierorders in Sekundenschnelle auszuführen. Die Besonderheit: Es werden dem Anleger dabei keinerlei Gebühren oder Transaktionsentgelte für die Ausführung des Wertpapierauftrags berechnet – egal, ob der Handel auf gettex abgewickelt oder im Direkthandel vollzogen wird.

Unter der Marke Baader Trading hat das Unternehmen seine Handelsaktivitäten und Dienstleistungen gebündelt und bietet mit der Kurswebseite www.baadertrading.de eine professionelle Plattform zum Handel über die angeschlossenen Kooperationspartner. Erstmals werden dabei auch Privatanleger angesprochen. Die Mission von Baader Trading folgt der Tradition der Baader Bank: Sie engagiert sich für die zunehmende Demokratisierung des Wertpapierhandels und einem möglichst schwellenfreien Zugang zum Markt. Zum zweiten Mal veranstaltet Die Baader Bank mit Baader Trading daher am 17. und 18.10.2026 die Baader Trading Days in München. Marktprofis, Privatanleger und Interessenten erwartet ein umfangreiches Vortrags- und Networking-Event mit Experten und renommierten Speakern rund um die Themen Altersvorsoge und Anlage, Krypto und ETFs sowie Online-Handel und Wall-Street-Insights. Anmeldung und Informationen unter: www.baadertrading.de

* Verantwortlich für den Inhalt: Baader Bank AG, Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland www.baaderbank.de / www.baadertrading.de