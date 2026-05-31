Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken
onvista · Uhr
Die Wall Street feiert neue Rekorde, auch der Dax nähert sich seinem Allzeithoch. Diese Rally nährt sich aus einer beinahe idealen Mischung aus Faktoren. Doch auf der Konjunkturseite zeigt sich, dass Anleger die Risiken nicht vergessen dürfen.
Quelle: Adobe.com/KKF
Die US-Aktienmärkte haben ihre Rekordjagd in dieser Woche fortgesetzt, und diesmal kam die Bewegung nicht aus einer einzelnen Aktie oder einem einzelnen Sektor, sondern aus einer Kombination, die für Bullen im ersten Moment fast ideal aussieht. Die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran hat den Ölpreis beruhigt, die Renditen etwas aus der unmittelbaren Eskalationslogik herausgenommen und den Risikoappetit wieder sichtbar gestärkt.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen von Experten
- Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
- Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Vorbörse 28.05.2026Iran-Situation belastet - Dax setzt auf 25.000-Punkte-Marke zurück28. Mai · onvista
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan RißeBei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!gestern, 11:45 Uhr · Acatis