Chartzeit Marktbericht 31.05.2026

Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken

onvista · Uhr

Die Wall Street feiert neue Rekorde, auch der Dax nähert sich seinem Allzeithoch. Diese Rally nährt sich aus einer beinahe idealen Mischung aus Faktoren. Doch auf der Konjunkturseite zeigt sich, dass Anleger die Risiken nicht vergessen dürfen.

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Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Quelle: Adobe.com/KKF

Die US-Aktienmärkte haben ihre Rekordjagd in dieser Woche fortgesetzt, und diesmal kam die Bewegung nicht aus einer einzelnen Aktie oder einem einzelnen Sektor, sondern aus einer Kombination, die für Bullen im ersten Moment fast ideal aussieht. Die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran hat den Ölpreis beruhigt, die Renditen etwas aus der unmittelbaren Eskalationslogik herausgenommen und den Risikoappetit wieder sichtbar gestärkt.

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