Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken

Die US-Aktienmärkte haben ihre Rekordjagd in dieser Woche fortgesetzt, und diesmal kam die Bewegung nicht aus einer einzelnen Aktie oder einem einzelnen Sektor, sondern aus einer Kombination, die für Bullen im ersten Moment fast ideal aussieht. Die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran hat den Ölpreis beruhigt, die Renditen etwas aus der unmittelbaren Eskalationslogik herausgenommen und den Risikoappetit wieder sichtbar gestärkt.

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