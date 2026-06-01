AKTIE IM FOKUS: HP Enterprise dank KI mit Kursfeuerwerk nach Zahlenvorlage

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien des Server- und Speicherlösungs-Spezialisten HP Enterprise (HPE) sind am Montag nach US-Börsenschluss getrieben von KI-Euphorie kräftig gestiegen. Zuletzt legten sie um 30 Prozent auf knapp über 60 US-Dollar zu.

Als Treiber fungierte vor allem ein Ausblick, der die Erwartungen des Marktes deutlich in den Schatten stellte. Die Rally der Papiere setzte sich damit fort. Schon Ende der Vorwoche hatte es zwei schwungvolle Gewinntage gegeben - mitunter gestützt auf starke Zahlen des Computerkonzerns Dell . Vor den nachbörslich veröffentlichten Zahlen hatten die HPE-Aktien am Montag den Handel mit einem Plus von mehr als neun Prozent beendet./tih/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HP
Enterprise Group
Dell
Hewlett Packard Enterprise

Das könnte dich auch interessieren

Weltgrößter Halbleiterkonzern
Nvidia steigt mit neuem Prozessor in PC-Markt einheute, 08:19 Uhr · Reuters
Nvidia steigt mit neuem Prozessor in PC-Markt ein
Aktien New York Ausblick
Rekordjagd der Wall Street geht dank KI-Boom weiterheute, 12:22 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Zweistelliger Kursanstieg
Dell: KI-Boom sorgt für kräftigen Prognose-Sprung29. Mai · Reuters
Dell: KI-Boom sorgt für kräftigen Prognose-Sprung
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Checkheute, 12:40 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risikengestern, 17:50 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen