AKTIE IM FOKUS: HP Enterprise dank KI mit Kursfeuerwerk nach Zahlenvorlage

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien des Server- und Speicherlösungs-Spezialisten HP Enterprise (HPE) sind am Montag nach US-Börsenschluss getrieben von KI-Euphorie kräftig gestiegen. Zuletzt legten sie um 30 Prozent auf knapp über 60 US-Dollar zu.
Als Treiber fungierte vor allem ein Ausblick, der die Erwartungen des Marktes deutlich in den Schatten stellte. Die Rally der Papiere setzte sich damit fort. Schon Ende der Vorwoche hatte es zwei schwungvolle Gewinntage gegeben - mitunter gestützt auf starke Zahlen des Computerkonzerns Dell . Vor den nachbörslich veröffentlichten Zahlen hatten die HPE-Aktien am Montag den Handel mit einem Plus von mehr als neun Prozent beendet./tih/he
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