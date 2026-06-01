Aktien New York: Rekordserie geht weiter - KI-Euphorie gegen Iran-Skepsis

NEW YORK (dpa-AFX) - Getrieben vom Boom-Thema KI haben die US-Indizes am Montag nach und nach erneut Rekorde aufgestellt. Zuerst war es der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial, der eine Bestmarke erreichte, gefolgt vom Nasdaq 100 und schließlich auch dem marktbreiten S&P 500. Erleichterung kam im Verlauf auf, als US-Präsident Donald Trump die Sorge zerstreute, dass der Iran seinen Austausch mit den USA einstellen könnte.

Der Dow hatte seine Bestmarke gleich zum Auftakt erreicht, rutsche dann aber schnell in die Verlustzone ab. Zwei Stunden vor Schluss verlor er 0,04 Prozent auf 51.012 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte zuletzt um 0,4 Prozent auf 7.614 Punkte zu, während der technologielastige Nasdaq 100 um fast ein Prozent auf 30.615 Zähler stieg.

In den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs gab es zuletzt eher wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Außerdem hieß es zwischenzeitlich von einer iranischen Nachrichtenagentur, der Austausch mit den USA werde aus Protest gegen eine erneute Eskalation der Lage im Libanon eingestellt. Trump kündigte später aber an, die Hisbollah-Miliz und Israel verzichteten auf gegenseitige Angriffe - und die Gespräche mit dem Iran gingen in "schneller Geschwindigkeit" weiter.

Im KI-Bereich setzten die Investoren nun auf die Softwarebranche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatte. Verwiesen wurde auf Aussagen des Nvidia-Chefs Jensen Huang, der im Rahmen einer Fachkonferenz seine Meinung wiederholte, dass er in der KI für den Softwarebereich weiter keine Bedrohung sieht.

Davon angetrieben sprangen Salesforce -Aktien an der Dow-Spitze um zehn Prozent nach oben. Stützend wirkte sich bei dem Unternehmen auch Fantasie für einen Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic aus, hieß es. Salesforce hat stetig in diesen investiert, nun wird der Beteiligungswert auf fünf Milliarden Dollar geschätzt.

Die meisten Unternehmen aus dem Kreise der "Magnificent 7" notierten im Minus, abgesehen vom Softwarekonzern Microsoft und dem Chipriesen Nvidia , der neben den als KI-Treiber verwendeten Grafikprozessoren künftig auch im Bereich der PC-Prozessoren angreifen will. Die Aktien machten mit sechs Prozent Plus wieder einen Schritt in Richtung Rekordhoch. Konkurrenten im PC-Bereich wie Intel und AMD gerieten dagegen unter Druck.

ARM sprangen auf ihrer Rekordrally um weitere 15 Prozent hoch. Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers profitierten davon, dass das Unternehmen mit Nvidia bei der Entwicklung der angekündigten PC-Hauptprozessoren kooperiert.

Im IT-Bereich setzten die IBM -Aktien ihre jüngste Rally mit einem Rekord fort. Neben einer Kaufempfehlung der Barclays Bank wurde am Markt auf frühere lobende Worte des US-Präsidenten Trump verwiesen, die am Wochenende wieder die Runde gemacht hätten./tih/he