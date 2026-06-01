Aktien New York

Wall Street eröffnet verhalten - Zwischen KI-Euphorie und Iran-Skepsis

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
Artikel teilen:
Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com

An den US-Börsen hat der Handel am Montag durchwachsen begonnen. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial verlor nach einem Rekordhoch im frühen Handel zuletzt 0,1 Prozent auf 50.970 Punkte. Für weitere Indizes blieben Bestmarken von Beginn an aus. Der technologielastige Nasdaq 100 gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 30.265 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 legte hingegen um 0,22 Prozent auf 7.580,06 Punkte zu.

Weiterhin sorgte neben dem Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) der Iran-Krieg für den größten Gesprächsstoff. Im KI-Bereich setzten die Investoren nun auf die Softwarebranche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatte. Die sonst als KI-Treiber bekannten Chipwerte notierten überwiegend im Minus, genauso wie die allgemein bedeutenden "Magnificent 7".

In den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs gab es eher wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Außerdem berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen.

Das könnte dich auch interessieren

Weltgrößter Halbleiterkonzern
Nvidia steigt mit neuem Prozessor in PC-Markt einheute, 08:19 Uhr · Reuters
Nvidia steigt mit neuem Prozessor in PC-Markt ein
Dax Tagesrückblick 28.04.2026
Dax gibt leicht nach – Rheinmetall-Aktie setzt Erholung fort28. Mai · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Aktien New York Ausblick
Rekordjagd der Wall Street geht dank KI-Boom weiterheute, 12:22 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Zweistelliger Kursanstieg
Dell: KI-Boom sorgt für kräftigen Prognose-Sprung29. Mai · Reuters
Dell: KI-Boom sorgt für kräftigen Prognose-Sprung
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Checkheute, 12:40 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risikengestern, 17:50 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen