ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 16500 Pence

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. James Gordon zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus einer Präsentation zum Thema Lungenkrebs im Rahmen des Krebskongresses ASCO. Für das Datroway-Programm des Pharmakonzerns habe es positive Rückschlüsse aus Daten des Konkurrenten Merck & Co gegeben. Er sieht für das Medikament Avanzar ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis, auch wegen niedriger Erwartungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:20 / GMT

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